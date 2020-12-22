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TV'de 22 Aralık 2020 Salı hangi maç hangi kanalda?

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan TV'de hangi maç hangi kanalda? haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 22 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

22 Aralık 2020 Salı 19:42
TV'de 22 Aralık 2020 Salı hangi maç hangi kanalda?
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 22 Aralık 2020 Salı maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 22 Aralık 2020 Salı Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 22 Aralık 2020 Salı  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 22 Aralık 2020 Salı günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

22 Aralık 2020 Salı Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

⚽️ 16:00 | Samsunspor - Boluspor | beIN Sports MAX 1

⚽️ 18:00 | Adana Demirspor - Tuzlaspor | beIN Sports MAX 2

⚽️ 19:00 | Giresunspor - Altınordu | beIN Sports MAX 1

⚽️ 19:00 | Konyaspor - Sivasspor | beIN Sports 1

⚽️ 19:00 | Antalyaspor - Kayserispor | beIN Sports 2

⚽️ 16.00 | Hatayspor - Trabzonspor beIN Sports 

⚽️ 19.00 | Galatasaray- Göztepe  beIN Sports 



Son Güncelleme: 22.12.2020 19:42
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