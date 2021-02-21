TV'de 21 Şubat 2021 Pazar hangi maç hangi kanalda? Spor kanalları maç yayın akışları

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 21 Şubat 2021 Pazar maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 21-02-2021 Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 21 Şubat 2021 Pazar Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 21 Şubat 2021 Pazar tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık.

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 21 Şubat 2021 günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

21 Şubat 2021 Pazar günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

21 Şubat 2021 Pazar TV'de bugünün maç programı...

18.15 | Atletico Madrid-Levante | Spor Smart

19.00 | Nantes-Marsilya | beIN Sports 3

19.00 | İstanbulspor-Samsunspor | TRT Spor

20.00 | Genoa-Verona | beIN Sports 4

20.30 | Schalke 04-Dortmund | S Sport 2

20.30 | Valencia-Celta Vigo | Spor Smart

20.30 | Liverpool-Everton | S Sport

22.00 | VVV Venlo-AZ Alkmaar | Tivibu Spor 2

22.45 | Sassuolo-Bologna | beIN Sports 4

23.00 | Fulham-Sheffield | S Sport

23.00 | Valladolid-Real Madrid | Spor Smart

20 ŞUBAT CUMARTESİ BASKETBOL MAÇLARI

06:00 | LA Clippers- Utah Jazz | S Sport

13:00 | Altınel Spor - Asya Kartalları |TBF TV

14:00 | Bursa BB - Mersin Üni. |TBF TV

14:00 | Mamak Bld. - Manisa BB | TBF TV

15:00 | Çorlu Bld. - Etimesgut Bld. | TBF TV

15:00 | Edremit Bld. - Düzce Bld. | TBF TV

15:45 | Yalovaspor - Merkezefendi Bld. | TBF TV

16:00 |Lokman Hekim Üni - İstanbul BB | TBF TV

16:00 | Konut - Fenerbahçe Gelişim | TBF TV

17:00 |Türkiye - İsveç | NTV

17:30 | İstanbul Basket - Kocaeli Basket | TBF TV

20:00 | Hırvatistan - Hollanda | S Sport Plus

22:45 | Karadağ - Fransa | S Sport 2

02:00 | Louisville - North Carolina | S Sport 2

04:00 | Houston Rockets - Indiana Pacers | NBA TV

04:30 | LA Lakers - Miami Heat | S Sport