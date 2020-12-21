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TV'de 21 Aralık 2020 Pazartesi hangi maç hangi kanalda?

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan TV'de hangi maç hangi kanalda? haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 21-12-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

21 Aralık 2020 Pazartesi 19:39
TV'de 21 Aralık 2020 Pazartesi hangi maç hangi kanalda?
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 21 Aralık 2020 Pazartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 21 Aralık 2020 Pazartesi Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 21 Aralık 2020 Pazartesi  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 21 Aralık 2020 Pazartesi günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

21 Aralık 2020 Pazartesi Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

⚽️ 16:00 | Samsunspor - Boluspor | beIN Sports MAX 1

⚽️ 18:00 | Adana Demirspor - Tuzlaspor | beIN Sports MAX 2

⚽️ 19:00 | Giresunspor - Altınordu | beIN Sports MAX 1

⚽️ 19:00 | Konyaspor - Sivasspor | beIN Sports 1

⚽️ 19:00 | Antalyaspor - Kayserispor | beIN Sports 2



Son Güncelleme: 21.12.2020 19:39
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