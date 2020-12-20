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TV'de 20 Aralık 2020 Pazar hangi maç hangi kanalda?

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen TV'de hangi maç hangi kanalda? ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. TV'de hangi maç hangi kanalda? hakkındaki güncel bilgileri 20 Aralık 2020 Pazar tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

20 Aralık 2020 Pazar 17:54
TV'de 20 Aralık 2020 Pazar hangi maç hangi kanalda?
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 20 Aralık 2020 Pazar maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 20 Aralık 2020 Pazar Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 20 Aralık 2020 Pazar  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 20 Aralık 2020 Pazar günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

20 Aralık 2020 Pazar Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

⚽️ 13:30 | Ümraniyespor vs Adanaspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT SPOR 

⚽️ 13:30 | Gençlerbirliği vs MKE Ankaragücü | beIN SPORTS HD 1 

⚽️ 14:00 | Obradoiro vs Basket Zaragoza | SPOR SMART 2 

⚽️ 14:30 | Torino vs Bologna | beIN SPORTS HD 3 

⚽️ 15:00 | Brest vs Montpellier | beIN SPORTS HD 4 

⚽️ 15:30 | Nünberg vs Erzgebirge Aue | S SPORT 2 

⚽️ 16:00 | Celta Vigo vs Deportivo Alaves | SPOR SMART 

⚽️ 16:00 | Denizlispor vs Alanyaspor | beIN SPORTS HD 1 

⚽️ 17:00 | Sassuolo vs Milan | beIN SPORTS HD 3 

⚽️ 17:00 | Benevento vs Genoa | beIN CONNECT 

⚽️ 17:00 | Dijon vs Monaco | beIN SPORTS MAX HD 1 

⚽️ 17:00 | Inter vs Spezia | beIN SPORTS HD 4 

⚽️ 17:00 | Cagliari vs Udinese | beIN SPORTS MAX HD 2 

⚽️ 17:00 | Nantes vs Angers | beIN CONNECT 

⚽️ 17:00 | Saint-Etienne vs Nimes | beIN CONNECT 

⚽️ 17:00 | RC Strasbourg vs Bordeaux | beIN CONNECT 

⚽️ 17:15 | Tottenham vs Leicester City | S SPORT 

⚽️ 17:30 | Freiburg vs Hertha Berlin | S SPORT 2 

⚽️ 18:15 | Granada vs Real Betis | SPOR SMART 

⚽️ 19:00 | Beşiktaş vs BB Erzurumspor | beIN SPORTS HD 1 

⚽️ 19:00 | Lorient vs Rennes | beIN SPORTS HD 4 

⚽️ 19:00 | İstanbulspor vs Bursaspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT SPOR 

⚽️ 19:30 | Man United vs Leeds United | S SPORT 

⚽️ 20:00 | Atalanta vs Roma | beIN SPORTS HD 3 

⚽️ 20:00 | Wolfsburg vs Stuttgart | S SPORT 2 

⚽️ 20:30 | Cadiz vs Getafe | SPOR SMART 

⚽️ 20:30 | FC Barcelona Lassa Bàsquet vs Club Joventut de Badalona | SPOR SMART 2 

⚽️ 22:15 | West Bromwich vs Aston Villa | S SPORT 

⚽️ 22:45 | Lazio vs Napoli | beIN SPORTS HD 4 

⚽️ 23:00 | Eibar vs Real Madrid | SPOR SMART 

⚽️ 23:00 | Lille vs Paris Saint-Germain | beIN SPORTS HD 3



Son Güncelleme: 20.12.2020 17:54
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