İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...

TV'de 13 Aralık 2020 Pazar hangi maç hangi kanalda?

Birçok kişinin merak ettiği 13 Aralık 2020 Pazar günü gündeme gelen TV'de hangi maç hangi kanalda? konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 13-12-2020 tarihli haberimizde TV'de hangi maç hangi kanalda? hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

13 Aralık 2020 Pazar 13:16
TV'de 13 Aralık 2020 Pazar hangi maç hangi kanalda?
Takip Et:

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 13 Aralık 2020 Pazar maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 13 Aralık 2020 Pazar Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 13 Aralık 2020 Pazar  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 13 Aralık 2020 Pazar günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

13 Aralık 2020 Pazar Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

13 ARALIK PAZAR

⚽️ 13:00 | Altınordu - Akhisarspor | TRT Spor, beIN SPORTS MAX 1

⚽️ 13:30 | Boluspor - Bandırmaspor | beIN SPORTS MAX 2

⚽️ 13:30 | BB Erzurumspor - Gençlerbirliği | beIN SPORTS 1

⚽️ 14:15 | Vitesse - Herenveen | Tivibu Spor 3

⚽️ 14:30 | Cagliari - Inter | beIN SPORTS 3

⚽️ 15:00 | Nice - Rennes | beIN SPORTS 4

⚽️ 15:30 | Antwerp - Club Brugge | Tivibu Spor 4

⚽️ 16:00 | Real Sociedad - Eibar | Spor Smart

⚽️ 16:00 | Adanaspor - Altay | TRT Spor, beIN SPORTS MAX 2

⚽️ 16:00 | Tuzlaspor - Keçiörengücü | beIN SPORTS MAX 1

⚽️ 16:30 | VVV Venlo - Feyenoord | Tivibu Spor 3

⚽️ 17:00 | Napoli - Sampdoria | beIN SPORTS 3

⚽️ 17:00 | Bologna - Roma | beIN SPORTS 4

⚽️ 17:15 | Crystal Palace - Tottenham | S Sport

⚽️ 17:30 | Augsburg - Schalke | S Sport 2

⚽️ 18:15 | Real Betis - Villarreal | Spor Smart

⚽️ 18:45 | PSV - Utrecht | Tivibu Spor 3

⚽️ 19:00 | Giresunspor - Adana Demirspor | TRT Spor, beIN SPORTS MAX 1

⚽️ 19:00 | Alanyaspor - Beşiktaş | beIN SPORTS 1

⚽️ 19:00 | Başakşehir - Gaziantep FK | beIN SPORTS 2

⚽️ 19:00 | Lille - Bordeaux | beIN SPORTS 4

⚽️ 19:00 | Başakşehir - Gaziantep FK | beIN SPORTS 2

⚽️ 19:30 | Fulham - Liverpool | S Sport

⚽️ 20:00 | Genoa - Juventus | beIN SPORTS 3

⚽️ 20:00 | Bayer Leverkusen - Hoffenheim | S Sport 2

⚽️ 20:30 | Elche - Granada | Spor Smart 2

⚽️ 22:15 | Arsenal - Bunley | S Sport

⚽️ 22:45 | Milan - Parma | beIN SPORTS 3

⚽️ 23:00 | Barcelona - Levante | Spor Smart 

⚽️ 23:00 | PSG - Lyon | beIN SPORTS 4



Son Güncelleme: 13.12.2020 13:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskişehirspor deplasmanda Balıkesirspor'a pes etmedi
Eskişehirspor deplasmanda Balıkesirspor'a pes etmedi
Umut Bulut'tan Fenerbahçe'ye harika bir gol! Umut Bulut'un inanılmaz golü!
Umut Bulut'tan Fenerbahçe'ye harika bir gol! Umut Bulut'un inanılmaz golü!
Borussia Dortmund evinde Stuttgart'a farklı mağlup oldu
Borussia Dortmund evinde Stuttgart'a farklı mağlup oldu
Galatasaray'da yerli operasyonu! 3 isim listeye alındı!
Galatasaray'da yerli operasyonu! 3 isim listeye alındı!
İtalyan devi Roma, stoper Juan Jesus için Fenerbahçe'ye olumlu yanıt verdi!
İtalyan devi Roma, stoper Juan Jesus için Fenerbahçe'ye olumlu yanıt verdi!
Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında galibiyete koştu
Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında galibiyete koştu

Popüler Haberler

TV'de 13 Aralık 2020 Pazar hangi maç hangi kanalda?
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman'ın yer aldığı diziler
Acemi Anneler dizisi Sevda (Begüm Topçu) kimdir?
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu'nun hayatı ve rol aldığı yapımlar
18 Aralık 2020 BİM indirimli ürünler kataloğu
Acemi Anneler dizi oyuncusu Nil kimdir? Merve Üçer hakkında bilgiler
Skoda 2020 Aralık ayı otomobil fiyatlarını duyurdu!
Acemi Anneler dizisine katılan Cansın Yılmaz kimdir? Hayat karakteri kimdir?
Genç girişimci kredi desteği ve teşvikleri nelerdir? 2020
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile, tağşiş ve taklit yapan firmalar hangileri?
Doğalgaz ve elektrik faturaları erteleniyor mu?
Replika ne demektir? Replika kelime anlamı
Rise of Empires: Ottoman dizisi ne zaman başlayacak? Dizinin Netflix yayın yarihi belli oldu
21. yüzyıl ne zaman bitecek? 22. Yüzyıl ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
ATV ekranlarının sevilen dizisi EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Başkadır Hilmi kimdir? Gökhan Yıkılkan Yaşı, Boyu
Emanet dizisine katılan Zeynep Naz Eyüpoğlu kimdir? Neslihan karakteri kimdir?
100.000 tl ye alınabilecek en iyi araba
Star TV canlı yayın akışı 13 Aralık 2020 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut kimdir, nereli yaşı kaç?
Türkan Hanımın Konağı dizisindeki Zehra karakteri Kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu dizideki rolü ve hayatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.