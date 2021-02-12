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TV'de 12 Şubat 2021 Cuma hangi maç hangi kanalda? Spor kanalları maç yayın akışları

TV'de hangi maç hangi kanalda? Spor kanalları maç yayın akışları haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Şubat 12 2021 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 21:22
TV'de 12 Şubat 2021 Cuma hangi maç hangi kanalda? Spor kanalları maç yayın akışları
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 12 Şubat 2021 Cuma maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 12-02-2021 Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 12 Şubat 2021 Cuma Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 12 Şubat 2021 Cuma tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 12 Şubat 2021 günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk. 

12 Şubat 2021 Cuma  günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

12 Şubat 2021 Cuma TV'de bugünün maç programı...

1:05

Macarthur Bulls - Adelaide United

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

18:30

Jong AZ - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

18:30

NAC Breda - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

19:00

Ankaraspor - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:00

Ç.Rizespor - BB Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Varazdin - Lokomotiv Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Slovacko - Teplice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:30

Hannover 96 - Paderbon

Almanya Bundesliga 2

20:30

Holstein Kiel - Wurzburger Kickers

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

20:45

Jong PSV - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

20:45

RKC Waalwijk - FC Emmen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:30

Leipzig - Augsburg

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

22:30

Slask Wroclaw - Wisla Krakow

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

22:45

Bologna - Benevento

İtalya Serie A

Bein Sports 4 Bilyoner TV

22:45

Blackbun - Preston

İngiltere Championship

Bein Sports 3 Bilyoner TV

22:45

Leuven - Kortrijk

Belçika Pro League

Bilyoner TV



Son Güncelleme: 12.02.2021 21:22
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