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TV'de 11 Ocak 2021 Pazartesi hangi maç hangi kanalda?

Pazartesi günü basında geniş bir yer bulan TV'de hangi maç hangi kanalda? haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. TV'de hangi maç hangi kanalda? konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Ocak 11 Pazartesi tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 07:56
TV'de 11 Ocak 2021 Pazartesi hangi maç hangi kanalda?
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 11 Ocak 2021 Pazartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 11 Ocak 2021 Pazartesi Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 11 Ocak 2021 Pazartesi tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 11 Ocak 2021 Pazartesi günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

11 Ocak 2021 Pazartesi günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

11 Ocak 2021 Pazartesi TV'de bugünün maç programı...

⚽ 13:30 | Karagümrük - Konyaspor | beIN SPORTS HD 1

⚽14:15 | Sparta Rotterdam - Feyenoord | TİVİBU SPOR 3

⚽ 14:30 | Roma - Inter | beIN SPORTS HD 3

⚽ 15:30 | Darmstadt 98 - Hannover 96 | S Sport 2

⚽ 15:30 | Mechelen - Antwerp | TİVİBU SPOR

⚽ 16:00 | MKE Ankaragücü - Başakşehir | beIN SPORTS HD 1

⚽ 16:00 | Levante - Eibar | Spor Smart

⚽16:00 | Çaykur Rizespor - Denizlispor | beIN SPORTS HD 2

⚽ 16:30 | Chelsea - Morecambe | TİVİBU SPOR 3

⚽ 16:30 | Manchester City - Birmingham | TİVİBU SPOR 4

⚽ 17:00 | Hellas Verona - Crotone | beIN SPORTS MAX HD 1

⚽ 17:00 | Udinese - Napoli | beIN SPORTS HD 4

⚽ 17:00 | Parma - Lazio | beIN SPORTS HD 3

⚽ 17:30 | Augsburg - Stuttgart | S Sport 2

⚽ 18:15 | Cadiz - Deportivo Alaves | Spor Smart

⚽ 18:45 | Ajax - PSV Eindhoven | TİVİBU SPOR 3

⚽ 19:00 | Hatayspor - Beşiktaş | beIN SPORTS HD 1

⚽ 20:00 | Marine - Tottenham | TİVİBU SPOR 4

⚽ 20:00 | Fiorentina - Cagliari | beIN SPORTS HD 3

⚽ 20:00 | Arminia Bielefeld - Hertha Berlin | S Sport 2

⚽ 22:45 | Sint-Truiden - Club Brugge | TİVİBU SPOR 3

⚽ 22:45 | Juventus - Sassuolo | beIN SPORTS HD 3

⚽ 23:00 | Valladolid - Valencia | Spor Smart



Son Güncelleme: 11.01.2021 07:56
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