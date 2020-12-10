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TV'de 10 Aralık 2020 Perşembe hangi maç hangi kanalda?

TV'de hangi maç hangi kanalda? haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 10 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizde, TV'de hangi maç hangi kanalda? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

10 Aralık 2020 Perşembe 14:25
TV'de 10 Aralık 2020 Perşembe hangi maç hangi kanalda?
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 10 Aralık Perşembe maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 10 Aralık Perşembe Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 10 Aralık  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 10 Aralık Perşembe günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

10 Aralık Perşembe Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

⚽ 13:30 | Ümraniyespor – Boluspor | beIN Sports MAX 1

⚽ 20:55 | Lech Poznan - Rangers | beIN Connect

⚽ 20:55 | Young Boys - Cluj | beIN Sports MAX 1

⚽ 20:55 | Rijeka - AZ Alkmaar | beIN Connect

⚽ 20:55 | Dundalk - Arsenal | beIN Connect

⚽ 20:55 | Bayer Leverkusen - Slavia Prag | beIN Connect

⚽ 20:55 | CSKA Sofya - Roma | beIN Connect

⚽ 20:55 | Rapid Viyana - Molde | beIN Sports MAX 2

⚽ 20:55 | Standard Liege - Bengica | beIN Connect

⚽ 20:55 | Napoli - Real Sociedad | beIN Sports 2

⚽ 23:00 | Sparta Prag - AC Milan | beIN Sports MAX 1

⚽ 23:00 | Slovan Liberec - Kızılyıldız | beIN Connect

⚽ 23:00 | Tottenham Hotspur - Royal Antwerp | beIN Connect

⚽ 23:00 | Maccabi Tel Aviv - Sivasspor | beIN Sports 1

⚽ 23:00 | Celtic - Lille | beIN Sports 2

⚽ 23:00 | Wolfsberger - Feyenoord | beIN Connect

⚽ 23:00 | Hoffenheim - Gent | beIN Connect

⚽ 23:00 | Leicester City - AEK | beIN Sports MAX 2



Son Güncelleme: 10.12.2020 14:25
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