Tuzlaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.SüperLig’de 34.haftada Tuzlaspor ve GZT Giresunspor maçı oynanacak. Tuzlaspor’un sahasında oynanacak maçta futbolseverler ikili mücadelenin ayrıntılarını merak ediyor.Özellikle son haftalarda büyük çıkış yakalayan Giresunspor, Samsunspor ve Adana demirsporla kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veriyori. İkinciliğinde şampiyonluk kadar önemli olduğu ligde Giresunspor tuzla deplasmanında bir futbol kazasına uğramak istemiyor.

Sezonun ilk maçında kendi sahasında tuzlasporu 3-0 gibi net bir skorla geçen yeşil beyazlı ekip bu sezon Süper Lige çıkıp Çotanaklar`ı mutlu etmenin peşinde.

2021 Pazar günü oynanacak Tuzlaspor GZT Giresunspor maçı İstanbul’da bulunan Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumunda mücadele edilecek.

20.30’da başlayacak olan maçta TRT Spor şifresiz olarak verecek. BeİN Sports 3 kanaldan şifreli olarak yayın yapacak.