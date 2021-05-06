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Tuzlaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Süper Lig’inde 34.haftasında Tuzlaspor- GZT Giresunspor maçı oynanacak. Taraftarlar ikili mücadelenin gerçekleşeceği günü, saati ve yayınlanacağı kanalı merak ederken futbolseverler maçın ayrıntılarını araştırıyor. İşte Tuzlaspor ve GZT Giresunspor maçının günü, saati ve yayınlanacağı kanal haberimizde

06 Mayıs 2021 Perşembe 19:39
Tuzlaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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TFF 1.SüperLig’de 34.haftada Tuzlaspor ve GZT Giresunspor maçı oynanacak. Tuzlaspor’un sahasında oynanacak maçta futbolseverler ikili mücadelenin ayrıntılarını merak ediyor.Özellikle son haftalarda büyük çıkış yakalayan Giresunspor,  Samsunspor ve Adana demirsporla kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veriyori. İkinciliğinde şampiyonluk kadar önemli olduğu ligde Giresunspor tuzla deplasmanında bir futbol kazasına uğramak istemiyor.

Sezonun ilk maçında kendi sahasında tuzlasporu 3-0 gibi net bir skorla geçen yeşil beyazlı ekip bu sezon Süper Lige çıkıp Çotanaklar`ı mutlu etmenin peşinde.

 9 Mayıs 2021 Pazar günü oynanacak Tuzlaspor GZT Giresunspor maçı İstanbul’da bulunan Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumunda mücadele edilecek.

20.30’da başlayacak olan maçta TRT Spor şifresiz olarak verecek. BeİN Sports 3 kanaldan şifreli olarak yayın yapacak.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 19:39
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TFF 1.süper Lig34.haftaTuzlasporGiresunspor9 Mayıs
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