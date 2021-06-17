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Türkiye'ye iki madalya daha! Milli sporcularımızın başarıları sürüyor

Bulgaristan'da düzenlenen, Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda güreşen 2 milli sporcumuz bronz madalya alarak yine ülkelerini gururlandırdılar.

17 Haziran 2021 Perşembe 01:40
Türkiye'ye iki madalya daha! Milli sporcularımızın başarıları sürüyor
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Türkiye’nin gurur Milli yıldızlarımız başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bulgaristan'ın Samokov kentinde  düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular serbest stilde 2 bronz madalya kazanarak yine ülkelerinin sevince boğdu.

MİLLİ SPORCULARIMIZ ÜLKEMİZİ GURURLANDIRDI

Kazanılan bu başarının ardından Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 71 kiloda Cengizhan Ramazan Doğan ile Bulgar Rumenov Stamenov arasında gerçekleşen mücadelede kazanarak bronz madalya elde etti.

Öte yandan 92 kiloda Rıfat Eren Gıdak, Romanyalı Florin Tripon'u yenerek bronz madalya kazandı. Dün yapılan karşılaşmalarda ise 110 kiloda Hakan Büyükcıngıl ile 55 kiloda Abdullah Toprak bronz madalya alarak milli gururumuz olmuştu. Böylece serbest stilde madalya sayısı 4'e çıktı.

Kız milli sporcularımızdan ise 49 kiloda Sevim Akbaş finale yükselirken milli sporcumuz finalde yarın Avrupa şampiyonu olan Ukraynalı Maria Yefremova'yla mücadele edecek.


Son Güncelleme: 17.06.2021 01:40
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Anahtar Kelimeler:
MadalyaMilli Sporcularımız
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