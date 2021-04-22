Türkiye'nin gururu Milli boksçu Büşra Işıldar Dünya Şampiyonu oldu

Polonya'da düzenlenen Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil eden isim milli sporcumuz Büşra Işıldar oldu.

Başarılı sporcumuz Polonya’daki müsabakalarda 81 kilo final müsabakasında ringe çıkarak Rusya’ya karşı yarıştı. Rusya milli sporcusu Kseniia Olifirenko ile mücadele eden milli sporcumuz . Işıldar, rakibi olan Rusya milli sporcusu Kseniia Olifirenko’yu mağlup ederek altın madalya almaya hak kazandı ve Dünya Şampiyonu oldu.

Türkiye’ye bu gururu yaşatan Türk sporcumuz çeyrek finalde Hintli rakibi Khushi'yi, yarı finalde de Polonyalı Martyna Jancelewicz'i mağlup ederek finale yükselmeye hak kazanmıştı. Büşra Işıldar'a altın madalyasını takdim etme gururunu Türkiye Boks Federasyonu Genç Kadınlardan Sorumlu Asbaşkan Pınar Kuçinoğlu yaşarken milli sporcumuza Altın madalyasını takdim etti.