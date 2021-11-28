Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Play-Off rakipleri kimler? Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası yolundaki son sınavı başlıyor

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde grubunu ikinci sırada tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazanan Türkiye’nin Play-Off’taki rakibinin belli olacağı Play-Off kuraları bugün çekilecek. 2022 Dünya Kupası yolundaki son sınav olan Play-Off’larda oldukça zorlu rakipler milli takımımızı bekliyor olacak. Milyonlarca futbol sever ise Türkiye’nin Play-Off muhtemel rakiplerini öğrenmek için arama motorlarını yoğun bir şekilde meşgul ediyor. Peki Türkiye’nin 2022 Dünya Kupası Play-Off rakipleri kimler?

Türkiye’nin 2022 Dünya Kupası Play-Off Rakipleri Kimler?

Önümüzdeki yılın kış mevsiminde Katar’da gerçekleşecek olan 2022 Dünya Kupası’na gidecek son takımların belli olacağı Play-Off maçları bugün çekilecek kuralarla birlikte netlik kazanacak. Grubu Hollanda’nın ardında ikinci sırada tamamlayan Ay Yıldızlıların Play-Off’larda zorlu rakiplerle eşleşme ihtimali yüksek. Kura çekimlerinde seri başı olamayacak olan Türkiye’nin 2022 Dünya Kupası’na katılması için rakiplerini saf dışı bırakması gerekiyor. İşte Türkiye’nin 2022 Dünya Kupası Play-Off turundaki muhtemel rakipleri:

Portekiz

İtalya

İsveç

Galler

İskoçya

Rusya

Türkiye ile birlikte seri başı olmayan Kuzey Makedonya, Polonya, Ukrayna, Avusturya ve Çekya bu rakiplerle eşleşecek. Play-Off’larda karşılaşmalar tek maçlık eleme sistemiyle yapılacak. Yarı final ve final şeklinde oynanacak olan Play-Off karşılaşmalarının ilkinde seri başı ülkeler ev sahibi avantajıyla sahada olacak. Finalde oynayacak olan 6 takımdan 3’ü Katar biletini alan son Avrupa ülkeleri olacak.

2022 Dünya Kupası Play-Off karşılaşmalarının yarı finalleri 24 Mart 2022, final karşılaşmaları ise 29 Mart 2022’de yapılacak.