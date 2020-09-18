Türkiye Rallisi'nde deneme sürüşlerinin birincisi Thierry Neuville oldu

Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 5. Ayağı olan Türkiye Rallisi deneme sürüşleriyle başladı. Türkiye Rallisi’inde toplamda 65 otomobil ve 130 sürücü mücadele edecek. Türkiye etabının ilk gününde sürücüler Asparan’daki servis yolundan başlayarak Datça yolu ve Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisinde deneme sürüşlerini gerçekleştirdi.

Türkiye Rallisi’nin shakedown (deneme sürüşü) etabının en hızlısı Thierry Neuville oldu. Belçikalı ralli pilotu 4.70 kilometrelik deneme etabını 3 dakika 23.4 saniye de tamamladı ve birinci sırada yer aldı. Deneme sürüşünde ikinci sırada ise Ott Tanak 3 dakika 24.6 saniyelik derecesiyle yer aldı.

Neubille açıklamalarında Türkiye deneme etabının zorlu olduğunu belirtti ve ilk açılış etabı için deneme sürüşünün büyük önemi olduğunu söyledi.

Türkiye Rallisi’nde deneme sürüşlerinde pilotlarında elde ettiği dereceler şu şekilde oldu:

1- Thierry Neuville 3.23.4

2- Ott Tanak 3.24.6

3- Kalle Rovanpera 3.24.8

4- Elfyn Evans 3.24.9

5- Sebastien Ogier 3.25.1

6- Sebastien Loeb 3.27.0

7- Teemu Suninen 3.27.3

8- Gus Greensmith 3.28.2

9- Pierre Louis Loubet 3.28.2

10- Esapekka Lappi 3.28.8