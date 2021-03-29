Türkiye puan durumu ve kalan maçları

Karşılaşmalar 24 Mart’ta başladı ve 16 Kasım’da sona erecek. Milliler, Hollanda galibiyeti sonucunda G Grubu’na başladı ve Karadağ maçı ile de noktayı koyacak.

EURO 2020 vizesi alıp tüm Türkiye’yi heyecanlandıran ve gururlandıran Şenol Güneş ve öğrencileri yeni maceraya başladı. 2022 yılında Katar’da gerçekleşecek olan Dünya Kupası’nın Avrupa Elemeleri için yapılan ilk karşılaşmada Milliler, Hollanda’yı 4-2 mağlup ederek gururlandırıcı bir başlangıca imza attı. Milliler, Hollanda’nın ardından Norveç’i, İspanya’nın Malaga şehrinde 3-0 mağlup ederek çıktıkları iki karşılaşmada da galibiyet kazandı. G Grubu’nda gerçekleşen diğer maçlarda Karadağ, Cebelitarık’ı 4-1, Hollanda ise Letonya’yı 2-0 yendi.

İki önemli galibiyet ile başlayan Milliler, 13 Kasım 2021’de iç sahada Cebelitarık ile, 16 Kasım 2021’de ise deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlar sonrası elemeleri tamamlayacak. Gruplar içerisinde lider olan 10 takım, direkt 2022 FIFA Dünya Kupası’na gidecek. Grup ikincisi olan 10 takımla da UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek olan iki ekip play-off maçlarına çıkacak ve Dünya Kupası için vize arayışında olacak.

G Grubu puan durumu

1- Türkiye / 6 puan

2- Karadağ / 6 puan

3- Norveç / 3 puan

4- Hollanda / 3 puan

5- Letonya / 0 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021:

Türkiye-Hollanda

/ 4-2

27 Mart 2021:

Norveç-Türkiye / 0-3

30 Mart 2021:

Türkiye-Letonya

1 Eylül 2021:

Türkiye-Karadağ

4 Eylül 2021:

Cebelitarık-Türkiye

7 Eylül 2021:

Hollanda-Türkiye

8 Ekim 2021:

11 Ekim 2021:

Türkiye-Norveç

Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021:

Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021:

Karadağ-Türkiye

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri formatı

2022 Dünya Kupası’na gidiş için takımlar iç ve dış sahalarda olmak üzere birbirleri ile iki defa karşılaşmaya çıkacak. Bu karşılaşmalar ise gelecek yıl Mart ve Kasım aylarında gerçekleşecek. Grubunu lider olarak tamamlayan 10 takım direkt olarak 2022 FIFA Dünya Kupası’na gidiş hakkı kazanacak. Gruplarında ikinci olan 10 takım ise UEFA Ulusal Ligi’nden gelecek olan ekiplerle play-off maçına çıkarak Dünya Kupası için uğraşacak.

Tek maç eleme usulü ile yapılacak ve 12 takımlı play-off maçlarından sonra Dünya Kupası'na katılacak olan diğer 3 ülkenin hangileri olacağı netleşecek.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç takvimi

1. Hafta: 24-25 Mart 2021

2. Hafta: 27-28 Mart 2021

3. Hafta: 30-31 Mart 2021

4. Hafta: 1-2 Eylül 2021

5. Hafta: 4-5 Eylül 2021

6. Hafta: 7-8 Eylül 2021

7. Hafta: 8-9 Ekim 2021

8. Hafta: 11-12 Ekim 2021

9. Hafta: 11-13 Kasım 2021

10. Hafta: 14-16 Kasım 2021

Play-Off: 24, 25, 28, 29 Mart 2022