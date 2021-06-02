Türkiye Moldova milli maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

EURO 2020 hazırlık karşılaşmalarının başlaması ile birlikte Türkiye A Milli Futbol takımının maçları da araştırılmaya başlandı. Araştırılanlar arasında özellikle hazırlık maçlarından birisi olan Moldova karşılaşması araştırılırken futbol severler Türkiye – Moldova maçının ne zaman ve hangi kanalda olduğunu araştırmaya başladı.

Türkiye ile Moldova arasında oynanan 5 maçın 4’ünü Milli takımımız kazanırken 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Moldova 19 maçtır mağlup

Moldova, son 19 maçında galibiyet alamazken oynanan 19 maçın 3’ünde beraberlik 16’sında ise mağlubiyet alarak tarihinin en kötü senelerini yaşıyor.

Türkiye A Milli takımı ise oynadığı son 12 maçın sadece 1’ini kaybederken iki takımda da cezalı ve sakat oyuncuların olmaması dikkat çekiyor.

Türkiye ile Moldova arasında oynanan özel ve resmi maçlarda milliler hiç kaybetmezken iki ülke takımları 8’i özel 3’ü resmi olmak üzere toplamda 11 kez karşı karşıya gelirken milliler 9 maçtan galip ayrılırken 2 beraberlik ile hiç yenilgi yüzü görmedi.

Türkiye – Moldova maçı hangi kanalda?

Millilerin hazırlık maçlarının sonuncusunu oynayacağı Moldova maçı TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye – Moldova maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye ile Moldova ile arasında oynanacak EURO 2020 hazırlık maçı 3 Haziran 2021 Perşembe 20.00’da oynanılacak.