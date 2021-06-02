İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Türkiye Moldova milli maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye'nin EURO 2020 hazırlık maçlarından sonuncusu olan Moldova maçı merak edilmeye başlandı. Futbol severler, Türkiye Moldova milli maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularını araştırıyor.

02 Haziran 2021 Çarşamba 21:17
Türkiye Moldova milli maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Takip Et:

EURO 2020 hazırlık karşılaşmalarının başlaması ile birlikte Türkiye A Milli Futbol takımının maçları da araştırılmaya başlandı. Araştırılanlar arasında özellikle hazırlık maçlarından birisi olan Moldova karşılaşması araştırılırken futbol severler Türkiye – Moldova maçının ne zaman ve hangi kanalda olduğunu araştırmaya başladı.

Türkiye ile Moldova arasında oynanan 5 maçın 4’ünü Milli takımımız kazanırken 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Moldova 19 maçtır mağlup

Moldova, son 19 maçında galibiyet alamazken oynanan 19 maçın 3’ünde beraberlik 16’sında ise mağlubiyet alarak tarihinin en kötü senelerini yaşıyor.

Türkiye A Milli takımı ise oynadığı son 12 maçın sadece 1’ini kaybederken iki takımda da cezalı ve sakat oyuncuların olmaması dikkat çekiyor.

Türkiye ile Moldova arasında oynanan özel ve resmi maçlarda milliler hiç kaybetmezken iki ülke takımları 8’i özel 3’ü resmi olmak üzere toplamda 11 kez karşı karşıya gelirken milliler 9 maçtan galip ayrılırken 2 beraberlik ile hiç yenilgi yüzü görmedi.

Türkiye – Moldova maçı hangi kanalda?

Millilerin hazırlık maçlarının sonuncusunu oynayacağı Moldova maçı TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye – Moldova maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye ile Moldova ile arasında oynanacak EURO 2020 hazırlık maçı 3 Haziran 2021 Perşembe 20.00’da oynanılacak.

 


Son Güncelleme: 02.06.2021 21:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Moldova Maçı Ne ZamanTürkiye Moldova Maçı Hangi KanaldaTürkiye Moldova Maçı Saat Kaçta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Kurucuk kimdir, hangi takımlarda oynadı? Fatih Kurucuk yaşı ve hakkında bilgiler
Fatih Kurucuk kimdir, hangi takımlarda oynadı? Fatih Kurucuk yaşı ve hakkında bilgiler
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zamana ertelendi? Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zamana ertelendi? Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi
Giacomo Raspadori kimdir, hangi takımda oynuyor? Raspadori kaç yaşında?
Giacomo Raspadori kimdir, hangi takımda oynuyor? Raspadori kaç yaşında?
Euro 2020 Türkiye - İtalya maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi yayınlanacak?
Euro 2020 Türkiye - İtalya maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi yayınlanacak?
Fenerbahçe Başkan Adayı Eyüp Yeşilyurt kimdir?
Fenerbahçe Başkan Adayı Eyüp Yeşilyurt kimdir?
Aziz Yıldırım basın toplantısı ne zaman, hangi kanaldan yayınlanacak?
Aziz Yıldırım basın toplantısı ne zaman, hangi kanaldan yayınlanacak?

Popüler Haberler

Türkiye Moldova milli maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
TV yayın akışı 3 Haziran 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Seksenler Butik Ali karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hakan Bulut kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2021
Mad for Each Other dizisinin konusu ve incelemesi
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2021
2021 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?
Türk telekom 10 gb internet nasıl yapılır? 2021
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2021
Torun bakım maaşı projesi için pilot iller hangileridir? 2021 torun bakım aylığı
Fox TV canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMMADIR
Burak Berkay Akgül kimdir? Yer aldığı yapımlar nelerdir? Yaşı ve boyu
Kanal D 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
Yuma Suzuki kimdir, hangi takımlarda oynadı? Yuma Suzuki hakkında bilgiler
TRT 1 canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Şirin Ünal kimdir? Şirin Ünal kaç yaşında, nereli? Şirin Ünal hayatı ve biyografisi!
EDHO final mi yapıyor? EDHO sezon finali ne zaman?
Sadakatsiz dizisindeki Sinan karakteri kimdir? Cemal Hünal nereli, yaşı kaç?
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun kimdir? Özge Törer yer aldığı dizi ve film yapımları
ATV Beni Bırakma oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Sokağın Çocukları dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Blu TV Sokağın Çocukları 3. sezon yayınlanacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.