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Türkiye Moldova maçı Türkiye muhtemel 11’leri

Bu akşam oynanacak Türkiye – Moldova karşılaşmasına dair detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Almanya’da oynanacak maçın muhtemel 11’leri ve tüm detayları belli oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

03 Haziran 2021 Perşembe 20:38
Türkiye Moldova maçı Türkiye muhtemel 11’leri
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Türkiye, EURO 2020’den önceki son hazırlık maçını Moldova’yla oynayacak. Almanya Benteler-Arena’da yapılacak maçı kazanma isteğinde olan A Milli futbol takımımız tunuvaya giderken moralinin yüksek olmasını istiyor.

Türkiye-Moldova karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, 11 Haziran tarihinde başlayacak olan Avrupa Şampiyonası’ndan önceki son hazırlık maçını bugün akşam Maldova’yla oynayacak.

Benteler-Arena’da oynanacak maç saat 20:00’de başlıyor ve TRT Spor kanalından şifre olmadan izlenebilecek.x

Türkiye’nin muhtemel 11’i

Türkiye’nin muhtemel 11’i; Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz olarak tahmin ediliyor.


Son Güncelleme: 03.06.2021 20:38
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