Türkiye-Moldova maçı TRT Spor canlı yayın izle 3 Haziran 2021

Paderbon kentindeki Benteler Arena’da oynanacak karşılaşma 20.00’da başlayacaktır. Sahada olacak hakem ise Sascha Stegemann’dır. TRT Spor ekranlarında canlı yayın ile seyircilerle buluşacak. Maça geri sayım başlaması ile 11 Haziran’da Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık maçı bugün Almanya’da gerçekleşecek. Moldova özel maçında tarihinde 592.kez karşı karşıya gelinecek. A Milli Takmımızda birçok takımdan futbolcuların gelmesi ile hazırlık maçları düzenleniyor. Avrupa şampiyonası için son hazırlıklar devam ederken önümüzde Moldova ile yapılacak müsabaka var.

A Milli Futbol takımın oynadığı maçlar

Milli takım, 2021 yılının ilk maçını 24 Mart'ta Hollanda ilegerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi. Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, 3-0'lık galibiyet aldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken Antalya'daki maçta Gine ile golsüz berabere kadı.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentfort).