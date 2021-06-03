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Türkiye - Moldova maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi son hazırlık maçında Almanya ve Moldova karşılaşırken futbolseverler milli maçın ne zaman olacağını merak ediyor. Türkiye- Moldova maçı saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtı ayrıntılı şekilde haberimizde yer alıyor. İşte Türkiye- Moldova maçı hakkında her şey haberimizde…

03 Haziran 2021 Perşembe 13:31
Türkiye - Moldova maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Paderbon Benteler Arena’da oynanacak. TSİ 20.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Sascha Stegemann yer alacak. TRT SPOR ekranlarında naklen yayınlanacak.

11 Haziran’da mili takım EURO 2020 hazırlanırken teknik direktör Şenol Güneş takımı başında 76.kez çıkacak

Türkiye ekibinde sakat oyuncu bulunmazken 2021 6.maç olacak.

2021 yılında oynanan ilk 5 başta 3 galibiyet alan ay yıldızlılar 2 beraber yaşadı. Bu maçlarda ise 12 gol atıldı. 6 gol ise millilerin kalesinde görüldü.

bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

İkinci karşılaşmada ise Norveç ile oynanan maçta 3-0 skor sonucu görüldü. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milli takım Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken Antalya'daki maçta Gine ile golsüz berabere kaldı.

592.maçına çıkan Türkiye, bu süreç içerisinde 16'sı resmi, 275'i özel 591 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 225 galibiyet elde etti, 142 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 252 deplasmanda, 259 evde 80 ‘i ise tarafsız sahalarda 3 hükmen gol ile 787 gol attı.

Kalesi ise 843 gole şahit oldu.

90 farklı ülke ile mücadele eden milliler 591 karşılaşmanın 508'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında alan Türkler, 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO!

  • Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
     
  • Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
     
  • Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe),Hakan Çalhanoğlu (Milan)
     
  • Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentfort).

Bu zamana kadar milli takım Moldova’ya hiç yenilmezken 12 kez karşılaşacaklar. Daha önce 8 resmi 3 özel olarak 11 kez maç yapan ikili takım 9 kez kazandı ve 2 kere berabere kaldı.

İlk maç 1996 yılında olurken İnönü Stadı’nda 2-0 mağlup etti.

Türkiye ile Moldova arasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Tarih yer organizasyon sonuç

10.09.2019 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4-0

25.03.2019 Eskişehir Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4-0

27.03.2017 Eskişehir Özel 3-1

13.10.2007 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-1

11.10.2006 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5-0

20.08.2003 Ankara Özel 2-0

06.10.2001 Kişinev Dünya Kupası Elemeleri 3-0

02.09.2000 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-0

08.09.1999 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-1

27.03.1999 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0

14.08.1996 İstanbul Özel 2-0


Son Güncelleme: 03.06.2021 13:31
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