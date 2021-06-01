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Türkiye - Moldova hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı EURO 2020 öncesinde Moldova ile hazırlık maçı yapmaya hazırlanır. Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Moldova maçı öncesinde futbolseverler maçın ne zaman yapılacağı, hangi gün saat kaçta olacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Karşılaşma öncesi merak edilen soruların cevabı haberimizde.

01 Haziran 2021 Salı 19:22
Türkiye - Moldova hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
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EURO 2020 Şampiyonasında yer alacak Millilerimiz Moldova ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Tunuva öncesinde son hazırlık maçına çıkacak A Milli Futbol Takımımız için önem arz ediyor. Hazırlık maçı sonrası aday kadroda yer alacak 4 isim belirlenecek. Futbolseverler Türkiye- Moldova maçını merakla bekliyor.

Türkiye – Moldova hazırlık maçı ne zaman hangi saate ve hangi kanalda yayınlanacak

Millilerimiz EURO 2020’de Galler, İsviçre ve İtalya ile A grubunda mücadele edecek. Tunuva öncesinde Azerbaycan ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 önde tamamlayan A Milli Futbol Takımı Gine ile oynadığı hazırlık maçını 0-0 berabere tamamlamıştı. Son olarak 3 Haziran 2021 Perşembe günü oynanacak hazırlık maçında Türkiye ve Moldova karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Maç Türkiye saatiyle 20.00’de Almanya’nın Paderbon takımının maçlarını oynadığı Benteler Stadyumunda gerçekleşecek. Önemli karşılaşma TRT Spor kanalından canlı yayın olarak futbolseverlere sunulacak.


Son Güncelleme: 01.06.2021 19:22
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Euro 2020Moldova Türkiye Hazırlık Maçı Ne Zaman
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