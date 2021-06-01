Türkiye - Moldova hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye – Moldova hazırlık maçı ne zaman hangi saate ve hangi kanalda yayınlanacak

Şampiyonasında yer alacak Millilerimiz Moldova ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Tunuva öncesinde son hazırlık maçına çıkacak A Milli Futbol Takımımız için önem arz ediyor. Hazırlık maçı sonrası aday kadroda yer alacak 4 isim belirlenecek. Futbolseverler Türkiye- Moldova maçını merakla bekliyor.

Millilerimiz EURO 2020’de Galler, İsviçre ve İtalya ile A grubunda mücadele edecek. Tunuva öncesinde Azerbaycan ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 önde tamamlayan A Milli Futbol Takımı Gine ile oynadığı hazırlık maçını 0-0 berabere tamamlamıştı. Son olarak 3 Haziran 2021 Perşembe günü oynanacak hazırlık maçında Türkiye ve Moldova karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Maç Türkiye saatiyle 20.00’de Almanya’nın Paderbon takımının maçlarını oynadığı Benteler Stadyumunda gerçekleşecek. Önemli karşılaşma TRT Spor kanalından canlı yayın olarak futbolseverlere sunulacak.