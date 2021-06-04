Türkiye - Moldova hangi kanalda, şifresiz mi?

EURO 2020 için gerçekleşecek olan hazırlık maçında karşılacak olan Türkiye-Moldova maçı heyecanla bekleniyor. Futbolsevelerler tarafından maçın detayları araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye-Moldova maçı hangi kanalda? Türkiye-Moldova karşılaşması şifresiz olarak izlenebilecek mi? Türkiye-Moldova maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar..

Türkiye-Moldova maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye-Moldova maçı hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2020, Türkiye-Moldova karşılaşması 11 Haziran 2021 tarihinde düzenlenecek . Mücadelenin başlama saati ise 20.00.

Türkiye-Moldova maçı Trt Spor ekranlarında olacak.

Türkiye-Moldova maçı şifresiz izlenebilecek mi?

Türkiye-Moldova maçı şifresiz olarak Trt Spor ekranlarından yayınlanacak. Trt Spor ekranında yayınlanacak olan karşılaşma canlı şifresiz şekilde izlenilebilecek.