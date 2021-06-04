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Türkiye - Moldova hangi kanalda, şifresiz mi?

EURO 2020 futbol heyecanına az bir süre kala futbolseverler Türkiye-Moldova karşılaşmasının hangi kanalda olduğunu araştırmaya başladı. Türkiye-Moldova maçı hangi kanalda? Türkiye-Moldova karşılaşması şifresiz canlı olarak izlenebilecek mi? Türkiye-Moldova maçı ne zaman?

04 Haziran 2021 Cuma 11:48
Türkiye - Moldova hangi kanalda, şifresiz mi?
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EURO 2020 için gerçekleşecek olan hazırlık maçında karşılacak olan Türkiye-Moldova maçı heyecanla bekleniyor. Futbolsevelerler tarafından maçın detayları araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye-Moldova maçı hangi kanalda? Türkiye-Moldova karşılaşması şifresiz olarak izlenebilecek mi? Türkiye-Moldova maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar..

Türkiye-Moldova maçı ne zaman oynanacak?

EURO 2020, Türkiye-Moldova karşılaşması 11 Haziran 2021 tarihinde düzenlenecek . Mücadelenin başlama saati ise 20.00.

Türkiye-Moldova maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye-Moldova maçı Trt Spor ekranlarında olacak.

Türkiye-Moldova maçı şifresiz izlenebilecek mi?

Türkiye-Moldova maçı şifresiz olarak Trt Spor ekranlarından yayınlanacak. Trt Spor ekranında yayınlanacak olan karşılaşma canlı şifresiz şekilde izlenilebilecek.


Son Güncelleme: 04.06.2021 11:48
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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeMoldovaMaçHazırlık
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