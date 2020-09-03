Türkiye - Macaristan maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Aday kadrolar?

Türkiye A milli takım grup karşılaşmalarında ki ilk rakibi Macaristan ile bugün saat 21.45 saatinde karşılaşacak. Maçın TRT1 ekranlarında naklen yayınlanacağı açıklanırken pek çok kişi iki takımın ilk 11’lerini araştırmaya başladı.

Maçın hakemi Portekiz Futbol Federasyonunda hakemlik yapan Arthur Dias olurken yardımcı hakemler ise Rui Tavares ve Paulo Soares olacak. Maçın 4. hakemi ise Hugo Miguel olacak.

Aynı gece grubun diğer ekipleri Rusya sahasında Sırbistan’ı ağırlayacak.

Türkiye – Macaristan maçı aday kadroları

Geçtiğimiz günlerde oynanan maçta sakatlanan Mert Çetin aday kadrodan çıkarılırken Macaristan karşısında ki aday kadro ise şu şekilde,

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)