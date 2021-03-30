Türkiye Letonya maçı TRT Spor canlı izle!

Dünya Kupası Grup elemelerinde heyecan Türkiye Letonya maçıyla devam ediyor. Grup elemelerinin üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı Letonya ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı kaşıya gelecek. Miller zorlu maçı kazanarak grupta puanını 9’a yükseltmek istiyor.

Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Letonya maçı 30 Mart Salı bu akşam saat 21:45’te TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Türkiye:

Uğurcan, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Ozan Tufan, Okay, Kenan, Hakan, Yusuf

Burak

Letonya:

TFF’den son dakika açıklaması geldi

Ozols, Jurkovskis, Cenomordjis, Tarasovs, Savalnieks, Zjuzins, Tobers, Ciganiks, Ikaunieks, Kamess, Uldiriks.

Türkiye Letonya maçına daha önce stat kapasitesinin %15’i kadar seyirci alınacağı açıklanmıştı. Ancak söz konusu karar artan koronavirüs vakalarının ardından değiştirildi. TFF’den yapılan açıklamada 30 Mart Salı akşamı oynanacak Türkiye Letonya maçına seyirci alınmayacağı duyuruldu.

Milliler 3’te 3 peşinde

Dünya Kupası Grup Elemelerinde A Milli Futbol Takımımız gruptaki en zorlu iki rakibi Hollanda ve Norveç’i yenmeyi başardı. Milliler Hollanda’yı 4-2, Norveç’i ise 3-0’la geçerek grupta ilk iki maçını kazandı.

Letonya maçının kazanılması halinde grup lideri olarak Dünya Kupasına katılma adına yolu yarılamak isteyen millilerde tek hedef 3’te 3 yaparak bu milli arayı tamamlamak.

Türkiye Letonya maçı canlı izle

Milli takımımız Letonya ile karşılaştığı son 5 maça kazanamadı. Milliler bu akşam saat 21:45’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak maçı kazanarak 5 maçlık kazanamama serisine de son vermek istiyor. Zorlu karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

TRT Spor Türkiye Letonya maçı canlı izlemek için tıklayınız.