Türkiye Letonya maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye – Letonya maçı 30 Mart Salı günü saat 21:45’te oynanacak. Maç Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Maçın hakemi Polonya’dan Daniel Stefanski olacak. Hakemin yardımcıları Konrad Sapela ile Michal Obukowicz olacak. 4.hakem görevini ise Aristotelis Diamantopoulos yapacak.

Maç Trt Spor’dan ekranlara gelecek.

G Grubu Puan durumu

1 TÜRKİYE 6 PUAN

2 KARADAĞ 6 PUAN

3 HOLLANDA 3 PUAN

4 NORVEÇ 3 PUAN

5 LETONYA 0 PUAN

6 CEBELİTARIK 0 PUAN

Türkiye’nin kadrosundan sakatlık ve hastalıklardan dolayı Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz ,Cenk Tosun ve Emre Kılınç çıkarıldı.

Alpaslan Öztürk ,Enis Destan ile Bünyamin Balcı bu isimlerin yerine dahil edildi.