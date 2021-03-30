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Türkiye - Letonya maçı muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı'mız 30 Mart Salı günü Letonya ile karşılaşacak. Türkiye, grubunda ilk iki maçta galibiyet aldı. 3.maçından da galibiyetle ayrılmak isteyen Türkiye'nin maça çıkacağı kadro merak edilmektedir. İşte maça ilişkin tüm bilgiler...

30 Mart 2021 Salı 23:39
Türkiye - Letonya maçı muhtemel 11'ler
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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda mücadele etmekte olan A milli takım ,gruptaki 3.maçına Letonya karşısında çıkacak. Hollanda ve Norveç’i  yenen Türkiye, 3.maçtan da galibiyetle ayırlmak istiyor. Maç Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma saat 21:45’te başlayacak ve Trt Spor’dan ekranlara gelecek.

A Milli Futbol takımı, 6 kez Letonya ile karşılaştı. 1 kez galip gelen Türkiye , 5 kez de berabere kaldı. Eğer bugün Türkiye kazanırsa Letonya’ya karşı  100 yıl sonra galip gelmiş olacak.

Şenol Güneş yönetiminde 72 maçta 35 galibiyet alan Türkiye ,20 maçta berabere kalırken 17 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda 113 gol atıp 70 gol de kalesinde gördü. A Milli Futbol  takımı Şenol Güneş ile 73. Maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Şenol Güneş ,oyuncular ve teknip ekip Cumhurbaşkanı’nı maça davet ettiler.

Maçı Polonya’dan Daniel Stefanski yönetecek.

Muhtemel kadrolar

TÜRKİYE: 

Uğurcan, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Ozan Tufan, Okay, Kenan, Yusuf, Hakan, Burak.

LETONYA: 

Ozols, Fjodorovs, Cenomordijs, Tarasovs, Jurkovskis, Zjuzins, Tobers, Kamess, Ikaunieks, Ciganiks, Uldrisis.

  



Son Güncelleme: 30.03.2021 23:39
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Türkiye LetonyaTürkiyenin Maçı Ne ZamanTürkiye Muhtemel 11
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