Türkiye - Letonya maçı muhtemel 11'ler

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda mücadele etmekte olan A milli takım ,gruptaki 3.maçına Letonya karşısında çıkacak. Hollanda ve Norveç’i yenen Türkiye, 3.maçtan da galibiyetle ayırlmak istiyor. Maç Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma saat 21:45’te başlayacak ve Trt Spor’dan ekranlara gelecek.

A Milli Futbol takımı, 6 kez Letonya ile karşılaştı. 1 kez galip gelen Türkiye , 5 kez de berabere kaldı. Eğer bugün Türkiye kazanırsa Letonya’ya karşı 100 yıl sonra galip gelmiş olacak.

Şenol Güneş yönetiminde 72 maçta 35 galibiyet alan Türkiye ,20 maçta berabere kalırken 17 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda 113 gol atıp 70 gol de kalesinde gördü. A Milli Futbol takımı Şenol Güneş ile 73. Maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Şenol Güneş ,oyuncular ve teknip ekip Cumhurbaşkanı’nı maça davet ettiler.

Maçı Polonya’dan Daniel Stefanski yönetecek.

Muhtemel kadrolar

TÜRKİYE:

LETONYA:

Uğurcan, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Ozan Tufan, Okay, Kenan, Yusuf, Hakan, Burak.Ozols, Fjodorovs, Cenomordijs, Tarasovs, Jurkovskis, Zjuzins, Tobers, Kamess, Ikaunieks, Ciganiks, Uldrisis.