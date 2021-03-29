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Türkiye-Letonya maçı biletleri nereden nasıl alınacak? Türkiye Letonya maç biletleri ne kadar?

A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde , ilk 2 maçta Hollanda ve Norveç'i geçerek 6 Puan topladı. Türkiye, grubun 3.maçında Letonya ile karşılaşacak. TFF,İstanbul'da oynayacak maça ilişkin bir açıklama yaptı. İşte Yapılan açıklama ile ilgili detaylar...

29 Mart 2021 Pazartesi 14:16
Türkiye-Letonya maçı biletleri nereden nasıl alınacak? Türkiye Letonya maç biletleri ne kadar?
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TFF, A Milli Futbol Takımının Letonya ile yapacağı maça %15 oranında seyirci alınacağı aktarmıştı.

TFF’nun yaptığı açıklama

Yapılan yazılı açıklamada 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasında %15 oranında seyirci alınacağı açıklandı.

Yalnızca bu maça özel uygulanacak bu prosedür, Uefa ve TFF Sağlık Kurulu tarafından belirlenen sağlık tedbirlerine göre stada seyirci alınacağı açıklandı. Ayrıca stada girişte Hes Kodu’nun zorunlu olduğu da belirtildi.

Maç biletine dair detaylar daha sonra açıklanacağı bildirildi.

 Atatürk Olimpiyat Stadı’nın kapasitesi 76 Bin 761 kişidir. Alınacak taraftar oranına göre stada 11 Bin 514 kişinin alınması beklenmektedir.

Milli maç hangi gün oynayacak?

A Milli Futbol Takımımız, 30 Mart Salı gecesi saat 21:45’te Letonya ile karşılaşacak.

Milli maç bilet fiyatları

Maç biletine dair TFF , daha sonra açıklama yapacağını açıklamıştı. Maç bileti henüz satışa çıkmadı. Maç biletine dair detayları Türkiye Futbol Federasyonu’nun sitesinden öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 29.03.2021 14:16
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli TakımıTürkiye- Letonya Maçı
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