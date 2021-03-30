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Türkiye - Letonya maç özeti ve golleri izle | TRT Spor Türkiye - Letonya youtube geniş özeti ve maçın golleri

Dünya Kupası Eleme Gruplarında Türkiye Letonya ile karşılaştı. Futbol tutkunları Türkiye Letonya maç özeti ve gollerini merak ediyor. İzleyiciler TRT Spor ekranlarından yayınlanan Türkiye Letonya Youtube geniş özeti ve maçın gollerini araştırıyor.

30 Mart 2021 Salı 23:15
Türkiye - Letonya maç özeti ve golleri izle | TRT Spor Türkiye - Letonya youtube geniş özeti ve maçın golleri
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A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası Eleme Gruplarının üçüncü maçında Letonya’yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi nefesler tutulurken, milli takımımızda eksikler can sıkıyor.

Türkiye Letonya maçı kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Letonya maçı TRT Spor ekranlarından 21:45’te canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmada Polonyalı hakem Daniel Stefanski düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Türkiye:

Uğurcan, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Ozan Tufan, Okay, Kenan, Hakan, Yusuf

Burak

Letonya:

Ozols, Jurkovskis, Cenomordjis, Tarasovs, Savalnieks, Zjuzins, Tobers, Ciganiks, Ikaunieks, Kamess, Uldiriks.

A Milli takıma 3 yeni isim

Gruptaki ilk iki maçın kadrosunda 3 isim kadrodan çıkarıldı. Kadrodan çıkarılan kişilerde koronavirüs şüphesi olduğu öğrenildi. Kadrodan çıkarılan isimlerine yerine genç golcü Enis Destan, tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk ve Bünyamin Balcı kadroya alındı.

A Milli Futbol takımının Dünya Kupası grup elemlerine fırtına gibi bir giriş yaptı. Millilerimiz gruptaki ilk iki maçında Hollanda’yı 4-2, Norveç’i ise 3-0’lık net skorla mağlup etmeyi başardı. Gruptaki en zorlu iki rakibini yenen milli takımımız gruptaki üçüncü maçında Letonya’yı da yenmesi halinde grup liderliği için büyük bir adım atmış olacak.

Letonya ise gruptaki ilk iki maçında Karadağ’ı 2-1 yenerken, Hollanda’ya 2-0 kaybetti. Öte yandan Letonya ile Milli takımımız arasında oynanan son 5 maçta kazanamıyoruz.

Letonya’yı son olarak 2004 Avrupa Şampiyonası Play-Off turunun ilk maçında 1-0 yenmeyi başardı. Ancak daha sonra oynanan 5 maçta millilerimiz galip gelemedi. O dönem Avrupa Şampiyonası Play-Off elemesinde Letonya’ya elenen A Milli Takımın başında da Şenol Güneş yer alıyordu. Letonya skandalının ardından yıllar sonra millilerimiz grupta 9 puana ulaşmanın yanı sıra kazanamama serisine de son vermek istiyor.

Türkiye Letonya maç özeti

Türkiye Letonya maçı 30 Mart Salı akşamı saat 21:45’te TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Türkiye Letonya golleri ve maçın geniş özeti için tıklayınız.



Son Güncelleme: 30.03.2021 23:15
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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeLetonyaDünya KupasıMaç özetiTRT Spor
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