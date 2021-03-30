Türkiye - Letonya maç özeti ve golleri izle | TRT Spor Türkiye - Letonya youtube geniş özeti ve maçın golleri

A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası Eleme Gruplarının üçüncü maçında Letonya’yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi nefesler tutulurken, milli takımımızda eksikler can sıkıyor.
Türkiye Letonya maçı kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Letonya maçı TRT Spor ekranlarından 21:45’te canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmada Polonyalı hakem Daniel Stefanski düdük çalacak.
Muhtemel 11’ler
Türkiye:Uğurcan, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Ozan Tufan, Okay, Kenan, Hakan, Yusuf
Burak
Letonya:Ozols, Jurkovskis, Cenomordjis, Tarasovs, Savalnieks, Zjuzins, Tobers, Ciganiks, Ikaunieks, Kamess, Uldiriks.
A Milli takıma 3 yeni isim
Gruptaki ilk iki maçın kadrosunda 3 isim kadrodan çıkarıldı. Kadrodan çıkarılan kişilerde koronavirüs şüphesi olduğu öğrenildi. Kadrodan çıkarılan isimlerine yerine genç golcü Enis Destan, tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk ve Bünyamin Balcı kadroya alındı.
Letonya ise gruptaki ilk iki maçında Karadağ’ı 2-1 yenerken, Hollanda’ya 2-0 kaybetti. Öte yandan Letonya ile Milli takımımız arasında oynanan son 5 maçta kazanamıyoruz.
Letonya’yı son olarak 2004 Avrupa Şampiyonası Play-Off turunun ilk maçında 1-0 yenmeyi başardı. Ancak daha sonra oynanan 5 maçta millilerimiz galip gelemedi. O dönem Avrupa Şampiyonası Play-Off elemesinde Letonya’ya elenen A Milli Takımın başında da Şenol Güneş yer alıyordu. Letonya skandalının ardından yıllar sonra millilerimiz grupta 9 puana ulaşmanın yanı sıra kazanamama serisine de son vermek istiyor.
Türkiye Letonya maç özeti
Türkiye Letonya maçı 30 Mart Salı akşamı saat 21:45’te TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
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