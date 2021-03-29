Türkiye - Letonya maç bileti online nasıl satın alınır? Türkiye - Letonya maçı bileti satın al

Dünya Kupası grup elemelerinde Türkiye A Milli takımı Letonya ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk iki maçta Hollanda ve Norveç’i yenen milliler İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Letonya ile karşılaşacak. Karşılaşmaya stadın %15 kapasitesi kadar seyirci alınacak.

Türkiye Letonya maç bileti nasıl alınır?

Türkiye Letonya maçını stadyumdan takip etmek isteyenler karşılaşma için bilet almaya çalışıyor. Türkiye Letonya maçı biletleri Passo Lig üzerinden Passo Lig kartı ile alınabiliyor.

Passo Lig kartı olanlar ise karşılaşma biletini saat 15:00’de satışa sunulduktan sonra alınabilecek. Karşılaşma biletleri 25 ila 50 TL arasında tutuluyor.

Türkiye Letonya maç bileti almak için tıklayınız.