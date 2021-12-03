Türkiye Kupası'nın 5.'inci tur kuralarında 4 büyüklerin rakipleri belirlendi

Spor Toto Süper Lig'in ilk beş sırasında yer alarak ligi tamamlayan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nın 5\'inci tur kura sonuçları sonrası rakipleri de belirlendi.

4'üncü eleme turu karşılaşmaları sonrasında tur atlayan 27 takım olma üzere toplam 32 takımın mücadele edeceği 5\'inci turun kura çekimleri TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde oynanacak olan tek elem maçlarda Beşiktaş Süper Lig ekibi Altay ile eşleşirken Galatasaray'ın ise geçtiğimiz sezon Süper Lig'den ayrılan Denizlispor ile karşı karşı karşıya geleceği bildirildi

Fenerbahçe'nin TFF 2. Liginde oynayan Afyonspor'a rakip olduğunun belirlendiği kura çekimlerinde lider Trabzonspor'un karşısına da 1. Lig'den Beypiliç Boluspor çıkacak.