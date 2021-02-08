Türkiye Kupası Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı sürüyor. Çeyrek finalde Galatasaray ve Alanyspor karşılaşması olacak. Sarı kırmızılı takım en son Yeni Malatyaspor’u penaltı atışları ile geçmeyi başarmıştı. Alanyaspor da son 16 turda BB Erzurumspor’u 4 – 1 skor ile yenmişti.

Galatasaray – Alanyaspor karşılaşması hangi tarih ve saatte?

Galatasaray – Alanyaspor karşılaşması 10 Şubat 2021 Çarşamba tarihinde saat 20:45’te başlayacak. Karşılaşma Türk Telekom Stadı’nda olacak fakat hakemi henüz kesinleşmedi.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Kupadaki diğer maçlar

09.02.2021 Salı

Maç ATV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir karşılaşması – 20:45

10.02.2021 Çarşamba

Galatasaray ve Alanyaspor karşılaşması – 20:45

11.02.2021 Perşembe

DG Sivasspor ve FT Alanyaspor – 17:45

İH Konyaspor ve Beşiktaş – 20:45