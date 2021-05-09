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Türkiye Kupası final maçına kaç seyirci alınacak? Türkiye kupası biletler nereden nasıl alınır?

Futbol severlerin beklediği Ziraat Kupası Final maçında seyircilerin olup olmayacağı merak konusu oldu. TFF, tarafından düzenlenen bu maçların final heyecanı taraftarları sabırsızlandırıyor. Maç içerisinde seyircilerin olması konusunda açıklamalar yapıldı. İşte konu hakkında merak edilenler haberimizde

09 Mayıs 2021 Pazar 21:45
Türkiye Kupası final maçına kaç seyirci alınacak? Türkiye kupası biletler nereden nasıl alınır?
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Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda müsabakaların seyircisiz oynanması kararı alınmıştı. Bunun üzerine maça hasret kalan taraftarlar Ziraat Türkiye Kupası final heyecanı için seyirciler hakkında yeni bir karar alınmasını bekledi. Açıklamalar doğrultusunda final heyecanı İzmir’de bulunan Gürsel Aksel Stadyumunda gerçekleşecek. Stadyumun kapasitesi 25.035 kişilik olması halinde final maçında 3’te 1’i kadar seyirci alınacağı duyuruldu.




Son Güncelleme: 09.05.2021 21:45
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Anahtar Kelimeler:
MaçKupaZiraatTFF
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