Türkiye Kupası final maçına kaç seyirci alınacak? Türkiye kupası biletler nereden nasıl alınır?

Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda müsabakaların seyircisiz oynanması kararı alınmıştı. Bunun üzerinea hasret kalan taraftarlarTürkiyesı final heyecanı için seyirciler hakkında yeni bir karar alınmasını bekledi. Açıklamalar doğrultusunda final heyecanı İzmir’de bulunan Gürsel Aksel Stadyumunda gerçekleşecek. Stadyumun kapasitesi 25.035 kişilik olması halinde final maçında 3’te 1’i kadar seyirci alınacağı duyuruldu.