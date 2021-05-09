Türkiye Kupası final maçına kaç seyirci alınacak? Türkiye kupası biletler nereden nasıl alınır?

09 Mayıs 2021 Pazar 21:45
Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda müsabakaların seyircisiz oynanması kararı alınmıştı. Bunun üzerine maç
a hasret kalan taraftarlar Ziraat
Türkiye Kupa
sı final heyecanı için seyirciler hakkında yeni bir karar alınmasını bekledi. Açıklamalar doğrultusunda final heyecanı İzmir’de bulunan Gürsel Aksel Stadyumunda gerçekleşecek. Stadyumun kapasitesi 25.035 kişilik olması halinde final maçında 3’te 1’i kadar seyirci alınacağı duyuruldu.
Son Güncelleme: 09.05.2021 21:45
Takip Et: