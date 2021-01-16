Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası’nda heyecan çeyrek final karşılaşmalarıyla devam edecek. Bugün gerçekleşen kura çekiminde çeyrek finalde mücadele edecek takımlar ve rakipleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde;

Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

Kura çekimin yanı sıra çeyrek final maçlarının tarihleri de açıklandı. Buna göre çeyrek final karşılaşmaları 9-10-11 Şubat tarihinde oynanacak. Çeyrek final karşılaşmaları tek maçlı eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.