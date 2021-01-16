İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise: 'Koronayı atlattım, anksiyete kaldı'
Hadise: 'Koronayı atlattım, anksiyete kaldı'
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu silahlı saldırıya uğradı!
Son Dakika
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan...
Çin'de korona tespit edilen binlerce dondurmaya el konuldu
Son Dakika
Çin'de korona tespit edilen binlerce...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...

Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası eleme turları sona erdi. Bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle çeyrek final karşılaşmaları belli oldu.

16 Ocak 2021 Cumartesi 22:41
Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Takip Et:

Türkiye Kupası’nda heyecan çeyrek final karşılaşmalarıyla devam edecek. Bugün gerçekleşen kura çekiminde çeyrek finalde mücadele edecek takımlar ve rakipleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde;

Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

Kura çekimin yanı sıra çeyrek final maçlarının tarihleri de açıklandı. Buna göre çeyrek final karşılaşmaları 9-10-11 Şubat tarihinde oynanacak. Çeyrek final karşılaşmaları tek maçlı eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.



Son Güncelleme: 16.01.2021 22:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kupasıçeyrek Final
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor, Antalyaspor ile berabere kaldı
Trabzonspor, Antalyaspor ile berabere kaldı
Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Dan Petrescu: Sonuçtan memnun değilim
Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Dan Petrescu: Sonuçtan memnun değilim
Beşiktaş'ın Galatasaray kadrosu belli oldu!
Beşiktaş'ın Galatasaray kadrosu belli oldu!
Yoğun kar altında oynanan karşılaşmada Başakşehir evinde Sivasspor'la berabere kaldı
Yoğun kar altında oynanan karşılaşmada Başakşehir evinde Sivasspor'la berabere kaldı
Son dakika: Fenerbahçe’den Mesut Özil paylaşımı
Son dakika: Fenerbahçe’den Mesut Özil paylaşımı
Gaziantep FK çıkışını sürdürdü!
Gaziantep FK çıkışını sürdürdü!

Popüler Haberler

A 101 21 Ocak Perşembe aktüel ürünler kataloğu!
Ocak 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 16 Ocak 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Düzce askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Hepsi Benim başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Çoçuk yardım parası ödeme şartları nelerdir? Tc ile çocuk yardım parası sorgulama işlemleri 2021
Show TV Akrep oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Mama, bez ve süt yardımı nasıl alınır? Ocak 2021 Yardım kimlere verilir, şartlar nelerdir?
Selena dizisi Zülfikar kimdir? Ümit Erdim doğum tarihi
Askerde saçları sıfıra vurmak ve kazıtmak yasak mı?
Özel ve kamu bankalarının bayram kredisi fırsatları devam ediyor!
Kanalların yayın akışları 27 Ağustos Salı - ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kuruluş Osman Komutan Böke kimdir? Gerçek adı nedir? Atılgan Gümüş hakkında bilgiler
Hakan: Muhafız (The Protector): 3. sezon fragmanı ve konusu
Banka ve kredi kartı kaç günde adrese teslim edilir?
Bim indirimli market ürünleri 2 Ağustos – 9 Ağustos 2019 aktüel katalogları
TRT 1 Gönül Dağı dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?
Devletten ihtiyaç sahibi ailelere 2021 sosyal yardımları nelerdir?
Gönül Dağı Fikret kimdir? Ruhi Sarı gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Gönül Dağı dizi oyuncusu Hemşire Elif kimdir? Zümre Meğreli hakkında bilgiler
İbo Show Hüseyin Turan kimdir, nereli? Hüseyin Turan kaç yaşında, evli mi?
İbo ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses'i kim, neden vurdu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.