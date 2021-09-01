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Türkiye Karadağ CANLI İZLE

Türkiye-Karadağ maçını canlı izlemek isteyen futbol severler maçın zamanını internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. İşte Türkiye - Karadağ maçının yayın saati…

01 Eylül 2021 Çarşamba 15:47
Türkiye Karadağ CANLI İZLE
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A Milli Futbol Takımımız fiyaskoyla geçen EURO 2020’nin ardından beyaz bir sayfa açmak istiyor. Milliler 2022 FİFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu karşılaşmasında bu akşam Karadağ’ı Vodafone Park’ta konuk edecek. Türkiye 4. maçlar öncesinde 7 puanla G Grubu’nun lideri konumunda bulunuyor.

Türkiye’de Önemli Eksikler Var

Kritik karşılaşma öncesinde Türkiye’de önemli bazı eksikler bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Umut Meraş, Abdulkadir Ömür ve Halil Akbunar ile İngiltere’nin koronavirüs tedbirlerine takılan Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu Karadağ karşılaşmasında milli takımımızı yalnız bırakacak.

Türkiye-Karadağ Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Türkiye ile Karadağ arasında oynanacak olan Dünya Kupası Eleme karşılaşması bu akşam saat 21.45’te TRT 1 ekranlarında spor severlerle buluşacak.


Son Güncelleme: 01.09.2021 15:47
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Anahtar Kelimeler:
Dünya KupasıKaradağTürkiyeYayın SaatiTrt 1
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