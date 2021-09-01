Türkiye Karadağ CANLI İZLE

A Milli Futbol Takımımız fiyaskoyla geçen EURO 2020’nin ardından beyaz bir sayfa açmak istiyor. Milliler 2022 FİFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu karşılaşmasında bu akşam Karadağ’ı Vodafone Park’ta konuk edecek. Türkiye 4. maçlar öncesinde 7 puanla G Grubu’nun lideri konumunda bulunuyor.
Türkiye’de Önemli Eksikler Var
Türkiye-Karadağ Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Türkiye ile Karadağ arasında oynanacak olan Dünya Kupası Eleme karşılaşması bu akşam saat 21.45’te TRT 1 ekranlarında spor severlerle buluşacak.
Son Güncelleme: 01.09.2021 15:47