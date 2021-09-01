Türkiye Karadağ CANLI İZLE

A Milli Futbol Takımımız fiyaskoyla geçen EURO 2020’nin ardından beyaz bir sayfa açmak istiyor. Milliler 2022 FİFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu karşılaşmasında bu akşam Karadağ’ı Vodafone Park’ta konuk edecek. Türkiye 4. maçlar öncesinde 7 puanla G Grubu’nun lideri konumunda bulunuyor.

Türkiye’de Önemli Eksikler Var

Türkiye-Karadağ Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Kritik karşılaşma öncesinde Türkiye’de önemli bazı eksikler bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Umut Meraş, Abdulkadir Ömür ve Halil Akbunar ile İngiltere’nin koronavirüs tedbirlerine takılan Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu Karadağ karşılaşmasında milli takımımızı yalnız bırakacak.

Türkiye ile Karadağ arasında oynanacak olan Dünya Kupası Eleme karşılaşması bu akşam saat 21.45’te TRT 1 ekranlarında spor severlerle buluşacak.