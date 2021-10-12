Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli Takımın kalan maçları hangileri? Türkiye için 2022 FIFA Dünya Kupası G grubu gruptan çıkma hesapları ve puan durumu

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası kadrosuna katılabilmek için G grubunda ter döküyor. Birçok futbolcusu kadro dışı kalan Norveç’i Kadıköy’de ağırlayan A milli takım, sahadan 1-1’lik beraberlik ile ayrıldı. A milli takım bugün oynanan Letonya karşısında 2-1’lik galibiyet alarak gruptaki şansını yükseltti.

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

A Milli takım, Norveç ile berabere kalması nedeniyle gruptan çıkma durumunu rakiplerinin alacağı sonuç belirleyecek. 3 maçtan 9 puan alması gereken A Milliler, beklendiği gibi performans gösterirse grubu 21 puanla tamamlayacak. Bizden 2 puan yüksek olan Norveç’in ise önümüzdeki maçlarda puan kaybetmesi lehimize olurken, Norveç’in puan kaybetmemesi halinde A Milli takım 2022 Dünya Kupası macerasını sonlandıracak.

2022 Dünya Kupası G grubu puan durumu

1-Hollanda : 19

2- Norveç: 17

3- Türkiye: 15

4- Karadağ: 11

5- Letonya: 5

6- Cebelitarık: 0

Türkiye'nin kalan maçları hangileri?

Türkiye - Cebelitarık (13 Ekim 2021 Çarşamba)

Karadağ - Türkiye (16 Ekim 2021 Cumartesi)