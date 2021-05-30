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Türkiye - Gine maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Takım 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde hazırlık maçları yapmaya başladılar. Antalya’da Gine ile karşılaşacak takım şampiyonluk öncesi antrenman maçı olarak belirlendi. EURO2020’nin ilk maçında İtalya ile oynayacağı maç öncesi galibiyet alarak moral bulmak istiyor. İşte Türkiye – Gine maçı hakkında detaylar haberimizde

30 Mayıs 2021 Pazar 22:08
Türkiye - Gine maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
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Gine ile karşılaşma Antalya Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’da başlayacaktır. Müsabaka da Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Aliyar Aghayev sahada olacaktır. Maçın heyecanı ile taraftarlar TRT SPOR ekranlarında mücadeleyi izleyebilecek.

Milli takımın teknik direktörü Şenol Güneş, 30 kişilik kadro ile 1 Haziran’da 26 kişiye düşürmeden önce Gine ile yapılacak maç son mücadele olacak. Gine maçında oyuncuların performanslarını görmek için son kez ay yıldızlı takım sahada yer alacak. Kadro da herhangi bir sakatlık bulunmaması da biliniyor. A milli takım da her bölgede birçok isim yer almaktadır. Bunun yanı sıra hazırlık maçlarından sonr kadro belirlenerek aktarılacaktır.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: 

Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Defans:

 Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: 

Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: 

Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

 


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:08
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