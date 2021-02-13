Türkiye Futbol Federasyonu'ndan istifa açıklaması geldi

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunda bulunan Hamit Altıntop, istifa dilekçesini TFF Başkanı Nihat Özdemir'e sundu. Başta Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan olmak üzere alınan diğer kararlar Altıntop'u istifaya sürükledi.
İstifasından sonra Altıntop ailesi ile daha çok vakit geçirmek istediğini ve sıklıkla golf oynayacağına dair açıklama yaptığı iddia edildi.
Paylaşılan haberler doğrultusunda Hamit Altıntop'un TFF binası yetkilileriyle vedalaştığı ve odasını boşalttığı belirtildi.
Son Güncelleme: 13.02.2021 16:44