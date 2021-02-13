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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan istifa açıklaması geldi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan şok etkisi yaratacak istifa haberi geldi. Son dönemde alınan kararlar yönetim kurulunda bulunan bir üyenin istifa etmesine sebep oldu. Özellikle Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın kararlarından dolayı istifa edildiği tahmin edilmektedir.

13 Şubat 2021 Cumartesi 16:44
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan istifa açıklaması geldi
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Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunda bulunan Hamit Altıntop, istifa dilekçesini TFF Başkanı Nihat Özdemir'e sundu. Başta Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan olmak üzere alınan diğer kararlar Altıntop'u istifaya sürükledi. 

Fanatik'te yer alan habere göre özellikle Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'a verilen cezaların ardından Altıntop'un böyle bir karar aldığı belirtildi. Bir süredir TFF'nin asıl amaçları doğrultusunda ilerlemediğini çevresine ileten Altıntop, bu durumun futbolun ruhuna aykırı olduğunu belirtti. 

İstifasından sonra Altıntop ailesi ile daha çok vakit geçirmek istediğini ve sıklıkla golf oynayacağına dair açıklama yaptığı iddia edildi. 

Paylaşılan haberler doğrultusunda Hamit Altıntop'un TFF binası yetkilileriyle vedalaştığı ve odasını boşalttığı belirtildi. 



Son Güncelleme: 13.02.2021 16:44
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Anahtar Kelimeler:
Hamit AltıntopTFFTFFden Istifa
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