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Türkiye, EURO 2020'de gruptan nasıl çıkabilir?

Türkiye, Galler karşısında aldığı yenilgi sonrasında EURO 2020'de üst tura çıkabilme şansını zora soktu. Türkiye'nin gruptan çıkabilmesi için gerekli puanlar ve en iyi 3.'lük ise araştırılanlar arasında yerini alıyor.

16 Haziran 2021 Çarşamba 23:09
Türkiye, EURO 2020'de gruptan nasıl çıkabilir?
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A Milli futbol takımımızın A Grubunda İtalya mağlubiyeti sonrasında Galler’e de yenilmesi eleştirilerin odağında olurken futbol severler Türkiye’nin gruptan nasıl çıkabileceğini araştırmaya başladı. Galler’e 2 – 0 mağlup olan Türkiye gruptan çıkma şansını zora sokarken İtalya ile İsviçre karşılaşmaları önem kazandı.

Galler maç fazlasıyla liderlik koltuğunu alırken İtalya, İsviçre maçından galip ayrılması durumunda tekrar zirveye yükselecek. Milliler ise sıfır puanla son sırada yer alıyor.

Türkiye grupta kaçıncı sırada?

1- Galler / 4 puan

2- İtalya / 3 puan (1 maçı eksik)

3- İsviçre / 1 puan (1 maçı eksik)

4- Türkiye / 0 puan

Grupta puanlar eşit olursa nelere bakılacak?

Gol averajı

Gol sayısı

Gol averajı

Gol sayısı

Fair-Play puanı

Elemeler genel sıralaması

En iyi 3.’lük için nelere bakılacak?

En çok puan toplayan

Gol averajına

Atılan gol sayısı

Fair-Play puanı

Türkiye gruptan nasıl çıkabilir?

Millilerin gruptan çıkabilmesi için averaj çok önemli. Türkiye averajını düzeltmediği durumda gruptan çıkma ihtimali çok düşük olurken grubun kalan maçları da son derece önemli. İtalya ile İsviçre’nin karşılaşacağı müsabakada İtalya’nın galip farkla galip gelmesi durumunda millilerin İsviçre maçından galip ayrılması en iyi 3.’lük için şansı arttıracaktır.

EURO 2020 A Grubu fikstürü

11 Haziran Cuma: Türkiye-İtalya maç sonucu: 0-3

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre: 1-1

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler: 0-2

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Türkiye-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

EURO 2020 gruplarda kaç takım üst tura çıkacak?

EURO 2020 tunuvası gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar direkt olarak üst tura yükselirken 4 grupta en yüksek puana sahip 4 takım üst tura yükselecek.

 


Son Güncelleme: 16.06.2021 23:09
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