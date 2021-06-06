Türkiye EURO 2020 Milli maçları hangi tarihte başlayacak?

EORU 2020 için geri sayım başladı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği EURO 2020’nin ilk maçı A Milli Futbol Takımı-İtalya arasında gerçekleşecek.Tarihi maç için hazırlıklar devam ederken vatandaşlar heyecanla maçın yayınlanacağı günü bekliyor. İşte detaylar...
EURO 2020 Türkiye-İtalya maçı ne zaman yayınlanacak?
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonasında açılış maçının önemine dikkat çekerken hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi. Şenol Güneşin açıklamalarının ardından İtalya-Türkiye maçı merak konusu oldu.
EURO 2020 A Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 21:00’de İtalya ile mücadele edecek. Heyecanla beklenen karşılaşma TRT1 ekranlarında naklen yayınlanacak.
Milli Takım Muhtemel 11
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.
EURO 2020 A Grubu ve Fikstür
1- Türkiye
2- İtalya
3- İsviçre
4- Galler
20 Haziran 2021 Türkiye - İsviçre: 18.00 - Bakü
EURO 2020 gruplar nasıl?
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası salgın nedeniyle bu yaz gerçekleşecek. İşte gruplar:
A Grubu: Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre
B Grubu: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya
C Grubu: Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya
D Grubu: İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çekya
E Grubu: İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya
F Grubu: Portekiz, Fransa, Almanya, Macaristan