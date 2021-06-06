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Türkiye EURO 2020 Milli maçları hangi tarihte başlayacak?

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın başlamasına kısa bir süre kaldı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği EURO 2020’in ilk macı A Milli Futbol Takımı-İtalya karşılaşması ile gerçekleşecek. Tarihi maç için hazırlıklar devam ederken birçok kişi maçın yayınlanacağı günü merakla bekliyor. Peki İtalya-Türkiye maçı hangi kanalda, hangi gün ve saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...

06 Haziran 2021 Pazar 20:42
Türkiye EURO 2020 Milli maçları hangi tarihte başlayacak?
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EORU 2020 için geri sayım başladı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği EURO 2020’nin ilk maçı A Milli Futbol Takımı-İtalya arasında gerçekleşecek.Tarihi maç için hazırlıklar devam ederken vatandaşlar heyecanla maçın yayınlanacağı günü bekliyor.  İşte detaylar... 

EURO 2020 Türkiye-İtalya maçı ne zaman yayınlanacak? 

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonasında açılış maçının önemine dikkat çekerken hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi. Şenol Güneşin açıklamalarının ardından İtalya-Türkiye maçı merak konusu oldu. 

EURO 2020 A Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 21:00’de İtalya ile mücadele edecek. Heyecanla beklenen karşılaşma TRT1 ekranlarında naklen yayınlanacak. 

Milli Takım Muhtemel 11  

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz. 

EURO 2020 A Grubu ve Fikstür 

1- Türkiye 

2- İtalya 

3- İsviçre 

4- Galler 

16 Haziran 2021 Türkiye - Galler: 18.00 - Bakü 

20 Haziran 2021 Türkiye - İsviçre: 18.00 - Bakü 

EURO 2020 gruplar nasıl? 

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası salgın nedeniyle bu yaz gerçekleşecek. İşte gruplar: 

A Grubu: Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre 

B Grubu: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya 

C Grubu: Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya 

D Grubu: İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çekya 

E Grubu: İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya 

F Grubu: Portekiz, Fransa, Almanya, Macaristan 


Son Güncelleme: 06.06.2021 20:42
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Anahtar Kelimeler:
Euro 2020Avrupa Futbol şampiyonasıA Milli Takım-italya
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