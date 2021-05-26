Türkiye-Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Azerbaycan maçı hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2020 hazırlıklarını Antalya'da sürdüren A Milli Takım hazırlık maçında Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Şenol Güneş, Azerbaycan maçı için az forma giyen isimleri sahaya sokması bekleniyor.

Antalya kampında ikinci hazırlık maçı 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile Antalya Stadı’nda karşılaşacak. Antalya kampı ise 1 Haziran’da biterken Türkiye diğer hazırlıklarını Almanya’da devam edecek. İki ülke dostluk içinde her seferinde yarışırken Türkiye dost takımla 8.kez bir araya gelecek. Maçta bu zaman kadar az forma giyen futbolcuların yer alacağı düşünülüyor. Birçok vatandaş hazırlık maçında hangi oyuncuların yer alacağını merak ederken maçın saat kaçta ve nerede oynanacağı araştırılıyor. İşte Türkiye- Azerbaycan maçı hakkında merak edilenler haberimizde





Türkiye- Azerbaycan maçı ne zaman? Saat kaçta? Nerede? Hangi kanalda?

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci:

Defans:

Orta saha:

Forvet:

Azerbaycan ve Türkiye 8.kez karşılaşıyor!

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak Türkiye-Azerbaycan maçı saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).

A Milli Takım Azerbaycan ile 8.kez karşılaşırken 7 maçtan 5'ini Türkiye, 1'ini Azerbaycan kazandı, 1 maç da berabere sonuçlanmıştı. Avrupa Şampiyonası elemelerinde ise Bakü 1-0 yenilirken Azerbaycan'la son maç Ekim 2011'de İstanbul'da oynandı ve EURO 2012 elemesi Burak Yılmaz’ın golü ile kazanmış olduk.

Şenol Güneş Türkiye’nin başında 74.kez çıkacak!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin başında 74. maçına çıkacak. Milli takımın başında 2. Dönem Şenol Güneş oldu. 53'ü resmi, 20'si özel 73 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 73 maçta 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Güneş'in 20 maçlık özel maç kanesinde ise 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yazıyor.