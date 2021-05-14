Türkiye A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Milli takımın patronu Şenol Güneş, Haziran ayında başlayacak olan Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na az bir süre kala Antalya kampına gidecek kadroyu açıkladı. Yapılan basın toplantısında, genç oyuncular Kerem Aktürkoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Halil Dervişoğlu ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna seçildi.

Şenol Güneş basın toplantısında Milli takımın kendisi için en önemli konu olduğunu ve ona sahip çıkmaları gerektiğini belirtti. Gurur duyulacak bir takım olmak istediklerini söyleyen Şenol Güneş ‘’Türkiye galip gelirse herkes galip gelecek, bunun farkındayız.’’ İfadelerini kullandı. Aday kadronun tamamı şu şekilde:

Türkiye, Euro 2020’nın açılış maçında 11 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı’nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.