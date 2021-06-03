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Türkiye 2-0 Moldova!

A Milli Takımımız oynayacağı EURO 2022 öncesinde son hazırlık maçı olan Moldova’yı 2 farkla geçti.

03 Haziran 2021 Perşembe 23:02
Türkiye 2-0 Moldova!
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Milli takımımız Avrupa Şampiyonası öncesi oynadığı hazırlık maçlarının 3.sünde Moldova takımını Burak ve Cengiz’in skorlarıyla 2-0 yendi. Maça kafasında ki ilk 11’e en yakın kadroyla çıkan Şenol Güneş ikinci yarı rotasyona girdi.

İlk yarısı golsüz geçen maçta iki takımında gol pozisyonları bulunurken Türkiye yaklaşık yüzde 70 topa sahip olmayla oynadı. İkinci yarı Ozan ve Çağlar’ın oyundan çıkmasıyla milli takım biraz daha pozisyon bulmaya başladı.

Gol anları

58. dakikada pas hazırlıkları yapan milli takımımızda savunma önünde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu tek ve klas bir dokunuşla Burak Yılmaz’ı golle buluşturdu.

77. dakikada kale vuruşunu direkt kullanan Uğurcan Çakır, Cengiz Ünder’i rakip oyuncuyla birebir bıraktı. Topu nerdeyse bir yarı saha süren klas sol ayak kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu.

Şampiyona öncesi heyecan başladı

EURO 2020 öncesi hazırlık maçlarının sonuncusunda sakin ve kontrollü bir oyunla maçı kazanan Milli Takım, Şampiyonanın ilk maçında 11 Haziran Cuma 22.00’da İtalya’yla Roma şehrinde karşı karşıya gelecek.


Son Güncelleme: 03.06.2021 23:02
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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeMilli TakımEuro 2020Grup A
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