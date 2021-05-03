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Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde saat değişikliği yapıldı!

Turkcell Kadın Futbol Liginde 5 Mayıs tarihinde oynanacak olan 3.'lük ve final maçlarının saatlerinin değiştirildiği TFF tarafından açıklandı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:25
Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde saat değişikliği yapıldı!
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre Fomget Gençlikspor ile ALG Spor karşılaşacağı 5 Mayıs Çarşamba günü oynanacak üçüncülük maçı, saat 14.00’da başlayacaktır. Karşılaşma Spor Smart2 ve SportsTV'den naklen yayınlanacaktır.

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonunun şampiyonuda yine 5 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00'da Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ile Fatih Vatan Spor final maçı ile belirlenecek. Final maçı da TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacaktır.

Antalya'da bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksinde oynanacak olan karşılaşmalara seyirci alınmayacak. Maçların normal süresinde eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidilecek . Burada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.




Son Güncelleme: 03.05.2021 17:25
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Anahtar Kelimeler:
TurkcellKadınlar Futbol LigiSaat Değişikliği
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