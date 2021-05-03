Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde saat değişikliği yapıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre Fomget Gençlikspor ile ALG Spor karşılaşacağı 5 Mayıs Çarşamba günü oynanacak üçüncülük maçı, saat 14.00’da başlayacaktır. Karşılaşma Spor Smart2 ve SportsTV'den naklen yayınlanacaktır.
Antalya'da bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksinde oynanacak olan karşılaşmalara seyirci alınmayacak. Maçların normal süresinde eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidilecek . Burada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.
Son Güncelleme: 03.05.2021 17:25