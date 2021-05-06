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Turkcell Kadın Futbol Ligi şampiyonu Beşiktaş oldu

Turkcell Kadın Futbol Ligi şampiyonu belli oldu. Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu şampiyonu Beşiktaş Vodafone oldu.

06 Mayıs 2021 Perşembe 09:21
Turkcell Kadın Futbol Ligi şampiyonu Beşiktaş oldu
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Son dönemlerde kadın futbolunda gelişmeler yaşanmaktadır. Ülkemiz sporun her dalına destek verdiği gibi kadın futboluna da yatırım yapmaya başladı. Bu kapsamda Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu, Beşiktaş Vodafone ile Fatih Vatanspor arasında oynana final karşılaşması ile sona erdi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Beşiktaş Vodafone, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu şampiyonu oldu.

Aldığı bu şampiyonluğun ardından Beşiktaş Vodafone kadın futbol takımı, ülkemizi 2021-2022 sezonunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Final karşılaşmasını izleyen isimler arasında A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, Fatih Vatanspor Kulübü Başkanı Hasan Büyükdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir vardı.




Son Güncelleme: 06.05.2021 09:21
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKadın Futbol Ligi
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