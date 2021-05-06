Turkcell Kadın Futbol Ligi şampiyonu Beşiktaş oldu

Son dönemlerde kadın futbolunda gelişmeler yaşanmaktadır. Ülkemiz sporun her dalına destek verdiği gibi kadın futboluna da yatırım yapmaya başladı. Bu kapsamda Turkcell2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu,Vodafone ile Fatih Vatanspor arasında oynana final karşılaşması ile sona erdi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Beşiktaş Vodafone, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu şampiyonu oldu.

Aldığı bu şampiyonluğun ardından Beşiktaş Vodafone kadın futbol takımı, ülkemizi 2021-2022 sezonunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Final karşılaşmasını izleyen isimler arasında A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, Fatih Vatanspor Kulübü Başkanı Hasan Büyükdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir vardı.