Turkcell Kadın Futbol Ligi şampiyonu Beşiktaş oldu

Aldığı bu şampiyonluğun ardından Beşiktaş Vodafone kadın futbol takımı, ülkemizi 2021-2022 sezonunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Final karşılaşmasını izleyen isimler arasında A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, Fatih Vatanspor Kulübü Başkanı Hasan Büyükdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir vardı.
Son Güncelleme: 06.05.2021 09:21