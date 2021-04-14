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Türk tenis tarihinin önemli antrenörlerinden Can Üner kansere yenildi

Bir süredir kanser ile savaş halinde olan Türk tenis tarihinin en önemli antrenörlerinden biri olan 47 yaşındaki Can Üner hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

14 Nisan 2021 Çarşamba 17:12
Türk tenis tarihinin önemli antrenörlerinden Can Üner kansere yenildi
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Türkiye’nin en iyi Tenis Antrenörlerinden olan Can Üner bir süredir savaştığı kansere yenilenerek 47 yaşında hayatını kaybetti. Çağla Büyükakçay ve Marsel İlhan gibi önemli tenisçilerin koçluğunu yapan Üner’in acı kaybı için Türkiye Tenis Federasyonu’nu tarafından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada Ülkemizin gururları olan ünlü tenisçilerden  Çağla Büyükakçay ve Marsel İlhan’ın antrenörlüğünü yapan önemli tenis öğretmenlerinden olan Can Üner’in hayatını kaybettiğini söyleyerek derin üzüntü içerisinde olduklarını söyledi. Türk tenisine gönlünü veren merhuma Allah’tan rahmet dilerken  ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilediler.



Son Güncelleme: 14.04.2021 17:12
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Anahtar Kelimeler:
Can ÜnerHayatını Kaybetti
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