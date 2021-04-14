Türk tenis tarihinin önemli antrenörlerinden Can Üner kansere yenildi

Türkiye’nin en iyi Tenis Antrenörlerinden olan Can Üner bir süredir savaştığı kansere yenilenerek 47 yaşında hayatını kaybetti. Çağla Büyükakçay ve Marsel İlhan gibi önemli tenisçilerin koçluğunu yapan Üner’in acı kaybı için Türkiye Tenis Federasyonu’nu tarafından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada Ülkemizin gururları olan ünlü tenisçilerden Çağla Büyükakçay ve Marsel İlhan’ın antrenörlüğünü yapan önemli tenis öğretmenlerinden olan Can Üner’in hayatını kaybettiğini söyleyerek derin üzüntü içerisinde olduklarını söyledi. Türk tenisine gönlünü veren merhuma Allah’tan rahmet dilerken ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilediler.