Türk Telekom Stadyumu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel pankartlara yer verildi

Süper Lig karşılaşmalarının 29’uncu haftası içinde gerçekleşecek Galatasaray ve Sivasspor karşılaşması Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşirken, 8 Mart Dünya Kadınlar günün önemi de hatırlatıldı.

Tribünler “8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun”, “Dünyanın yarısını kadınlar oluştururken diğer yarısını ise kadınlar yetiştirir” şeklinde pankartlar ile donatıldı. Ayrıyeten kadınlara yönelik şiddet ve cinayete kurban giden Pınar Gültekin, Ceren Damar, Ceren Özdemir, Emine Bulut, Aylin Sözer, Vesile Dönmez, Selda Taş ve Özgecan Aslan’ın fotoğrafları bulunan bir pankartın üzerine de “Unutmadık, unutmayacağız” şeklinde bir mesaja yer verildi.