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Türk Telekom Stadyumu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel pankartlara yer verildi

Süper Lig'in 29'uncu haftası kapsamında karşı karşıya Türk Telekom Stadyumu'nda gelecek Galatasaray ve Sivasspor karşılaşması için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemini anlatan pankartlar sergilendi. İşte detaylar...

07 Mart 2021 Pazar 20:48
Türk Telekom Stadyumu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel pankartlara yer verildi
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Süper Lig karşılaşmalarının 29’uncu haftası içinde gerçekleşecek Galatasaray ve Sivasspor karşılaşması Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşirken, 8 Mart Dünya Kadınlar günün önemi de hatırlatıldı.

 

 

Tribünler “8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun”, “Dünyanın yarısını kadınlar oluştururken diğer yarısını ise kadınlar yetiştirir” şeklinde pankartlar ile donatıldı. Ayrıyeten kadınlara yönelik şiddet ve cinayete kurban giden Pınar Gültekin, Ceren Damar, Ceren Özdemir, Emine Bulut, Aylin Sözer, Vesile Dönmez, Selda Taş ve Özgecan Aslan’ın fotoğrafları bulunan bir pankartın üzerine de “Unutmadık, unutmayacağız” şeklinde bir mesaja yer verildi.



Son Güncelleme: 07.03.2021 20:48
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Anahtar Kelimeler:
Kadınlar Günü8 Mart Dünya Kadınlar GünüGalatasaraySivasspor
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