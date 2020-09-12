Tümer Metin'in Emre Belözoğlu ile görüşmesindeki detaylar! Fenerbahçe'ye iki golcü birden geliyor!

Süper Lig’in ilk hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor’u 2-1 yenen Fenerbahçe hakkında önemli iddialarda bulunan Tümer Metin, Sarı Lacivertli ekibin kadrosuna önemli isimler katacağını açıkladı.

O forvet belli

TRT Spor ekranlarında ligin ilk hafta mücadelesinin ardından açıklamalarda bulunan Tümer Metin,ile bir araya geldiğini vekonusunda sohbet ettiğini duyurdu. Emre Belözoğlu’nun transfer konusundaki düşüncelerini televizyon ekranlarında açıklayan Tümer Metin, Vedat Muriqi yerine iki forvet takviyesi yapılacağını aktardı. Emre Belözoğlu’nun iki forvet ile anlaştığını belirten Metin, bir golcünün 30 diğer golcünün ise en az 15 gol katkısı yapabilecek düzeyde bir isim olduğunu iddia etti.

30 gol atacak olan forveti kendisinin de bildiğini aktaran Tümer Metin, o ismin gelmesi halinde ligde 3o gol atabileceğini öne sürdü.