Tümer Metin'in Emre Belözoğlu ile görüşmesindeki detaylar! Fenerbahçe'ye iki golcü birden geliyor!

12 Eylül 2020 Cumartesi 17:15
Süper Lig’in ilk hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor’u 2-1 yenen Fenerbahçe hakkında önemli iddialarda bulunan Tümer Metin, Sarı Lacivertli ekibin kadrosuna önemli isimler katacağını açıkladı.
TRT Spor ekranlarında ligin ilk hafta mücadelesinin ardından açıklamalarda bulunan Tümer Metin, Emre Belözoğlu
ile bir araya geldiğini ve transfer
konusunda sohbet ettiğini duyurdu. Emre Belözoğlu’nun transfer konusundaki düşüncelerini televizyon ekranlarında açıklayan Tümer Metin, Vedat Muriqi yerine iki forvet takviyesi yapılacağını aktardı. Emre Belözoğlu’nun iki forvet ile anlaştığını belirten Metin, bir golcünün 30 diğer golcünün ise en az 15 gol katkısı yapabilecek düzeyde bir isim olduğunu iddia etti.
O forvet belli
30 gol atacak olan forveti kendisinin de bildiğini aktaran Tümer Metin, o ismin gelmesi halinde ligde 3o gol atabileceğini öne sürdü.
Son Güncelleme: 12.09.2020 17:15
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