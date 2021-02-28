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TS - FB maçı şifresiz veren yabancı kanallar - Fener Trabzon maçı canlı yayın maç bilgileri

28 Şubat Pazar günü oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe derbisi gündem oldu. İki takım taraftarları şampiyonluk yolunda büyük önem arz eden maç öncesi TS –FB maçı şifresiz veren yabancı kanalları ve Fener Trabzon maçı canlı yayın maç bilgilerini araştırıyor.

28 Şubat 2021 Pazar 18:15
TS - FB maçı şifresiz veren yabancı kanallar - Fener Trabzon maçı canlı yayın maç bilgileri
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Süper Lig’in 27.haftasında Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. 28 Şubat 2021 Pazar akşamı saat 19:00’da başlayacak olan karşılaşma beINSports ekranlarından naklen yayınlanacak.

Zorlu derbi öncesi şampiyonluk yarışında her iki takımda puan kaybı istemiyor. İki takımında galibiyet için sahaya çıkacağı zorlu derbi sezonun en kritik maçlarından biri olarak görülüyor.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı’nın takımın başına geçmesiyle aldığı üst üste galibiyetlere şampiyonluk yarışında bende vardım dedi. Karadeniz temsilcisi son haftalardaki yükselişini Fenerbahçe maçında da devam ettirmek istiyor. Bordo mavililer 3 puan önünde bulunan Fenerbahçe’yi yenerek puanları eşitlemek istiyor. Öte yandan zorlu maç öncesi koronavirüse yakalanan oyuncuların geri dönmesi Trabzon cephesinde yüzleri güldürdü.

Deplasman ekibi Fenerbahçe ise geçen hafta Göztepe’ye kendi sahasında yenildi ve şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Sarı lacivertliler geçen hafta yaşanan puan kaybının ardından zirvedeki Galatasaray ile arasındaki puan farkı açıldı. Bu maçın kaybedilmesi halinde sarı lacivertliler şampiyonluk yarışına havlu atabilir. Bu nedenle Erol Bulut ve Fenerbahçe için sezonun en kritik maçı Trabzonspor maçı olacak.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanallarda yayınlanacak?

Beın Connect France

Beın Sports France 3 HD

Beın Sports France 8 HD

Digiturk 4K HD

K Sports 2 HD Kosova

Look Sport ro 1

Sport 2 SVK

Sportklup 2 slovenia

Sportklup 2 Crotia

Sportklup 2 Srbia

Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada

Cape Verde Canal+ Sport Afrque

Orta Afrka

Cumhuryet Canal+ Sport Afrque

Çad Canal+ Sport Afrque

Çn QQ Sports Lve

Kolombya Wn Sports+

Kongo Canal+ Sport Afrque

Cote D'Ivore Canal+ Sport Afrque

Hırvatstan Sportklub 1 Croata

Çek Cumhuryet Sport 1 CZ/SK, DIGI GO

Djbout Canal+ Sport Afrque

Ekvator Gnes Canal+ Sport Afrque

Fransa Free, beIN Sports MAX 4, beIN SPORTS CONNECT

Gabon Canal+ Sport Afrque

Gambya Canal+ Sport Afrque

Gana Canal+ Sport Afrque

Gne Canal+ Sport Afrque

Gunea-Bssau Canal+ Sport Afrque

Hong Kong Now Player, beIN Sports Connect Hong Kong, beIN Sports 2 Hong Kong

Laos beIN Sports Connect

Makedonya SportKlub 1 Serba, MaxTV Go

İki takımın son durumu

Trabzonspor’da koronavirüs karantinası son eren Uğurcan Çakır, Marlon, Baker, Hosseini, Erce, Vitor Hugo zorlu derbide görev yapabilecek.

Fenerbahçe’de Trabzonspor kamp kadrosuna Caner Erkin’in alınmaması dikkat çekti. Caner Erkin’in yanı sıra sakatlıklarını bulunan Perotti, Sadık, Gustavo ve İrfan Can’da Trabzon’a götürülmedi. Öte yandan takımın oyunu nedeniyle son haftalarda eleştirilerin odağı olan Erol Bulut’un bu maçta alınacak mağlubiyetle birlikte takımdan ayrılması gündeme gelebilir.

Hüseyin Avni Aker Stadı’nda saat 19:00’da ilk düdüğün çalacağı karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır olacak. İki takım arasındaki son 10 maçta Trabzonspor’un 6 galibiyeti bulunurken, Fenerbahçe’nin sadece 1 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise berabere sonuçlanmış.



Son Güncelleme: 28.02.2021 18:15
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFenerbahçeCanlı Maçşifresiz
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