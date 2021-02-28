TS - FB maçı şifresiz veren yabancı kanallar - Fener Trabzon maçı canlı yayın maç bilgileri

Süper Lig’in 27.haftasında Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. 28 Şubat 2021 Pazar akşamı saat 19:00’da başlayacak olan karşılaşma beINSports ekranlarından naklen yayınlanacak.
Zorlu derbi öncesi şampiyonluk yarışında her iki takımda puan kaybı istemiyor. İki takımında galibiyet için sahaya çıkacağı zorlu derbi sezonun en kritik maçlarından biri olarak görülüyor.
Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı’nın takımın başına geçmesiyle aldığı üst üste galibiyetlere şampiyonluk yarışında bende vardım dedi. Karadeniz temsilcisi son haftalardaki yükselişini Fenerbahçe maçında da devam ettirmek istiyor. Bordo mavililer 3 puan önünde bulunan Fenerbahçe’yi yenerek puanları eşitlemek istiyor. Öte yandan zorlu maç öncesi koronavirüse yakalanan oyuncuların geri dönmesi Trabzon cephesinde yüzleri güldürdü.
Deplasman ekibi Fenerbahçe ise geçen hafta Göztepe’ye kendi sahasında yenildi ve şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Sarı lacivertliler geçen hafta yaşanan puan kaybının ardından zirvedeki Galatasaray ile arasındaki puan farkı açıldı. Bu maçın kaybedilmesi halinde sarı lacivertliler şampiyonluk yarışına havlu atabilir. Bu nedenle Erol Bulut ve Fenerbahçe için sezonun en kritik maçı Trabzonspor maçı olacak.
Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanallarda yayınlanacak?
Beın Connect France
Beın Sports France 3 HD
Beın Sports France 8 HD
Digiturk 4K HD
K Sports 2 HD Kosova
Look Sport ro 1
Sport 2 SVK
Sportklup 2 slovenia
Sportklup 2 Crotia
Sportklup 2 Srbia
Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada
Cape Verde Canal+ Sport Afrque
Orta Afrka
Cumhuryet Canal+ Sport Afrque
Çad Canal+ Sport Afrque
Kolombya Wn Sports+
Kongo Canal+ Sport Afrque
Cote D'Ivore Canal+ Sport Afrque
Hırvatstan Sportklub 1 Croata
Çek Cumhuryet Sport 1 CZ/SK, DIGI GO
Djbout Canal+ Sport Afrque
Ekvator Gnes Canal+ Sport Afrque
Fransa Free, beIN Sports MAX 4, beIN SPORTS CONNECT
Gabon Canal+ Sport Afrque
Gambya Canal+ Sport Afrque
Gana Canal+ Sport Afrque
Gne Canal+ Sport Afrque
Gunea-Bssau Canal+ Sport Afrque
Hong Kong Now Player, beIN Sports Connect Hong Kong, beIN Sports 2 Hong Kong
Laos beIN Sports Connect
Makedonya SportKlub 1 Serba, MaxTV Go
İki takımın son durumu
Trabzonspor’da koronavirüs karantinası son eren Uğurcan Çakır, Marlon, Baker, Hosseini, Erce, Vitor Hugo zorlu derbide görev yapabilecek.
Fenerbahçe’de Trabzonspor kamp kadrosuna Caner Erkin’in alınmaması dikkat çekti. Caner Erkin’in yanı sıra sakatlıklarını bulunan Perotti, Sadık, Gustavo ve İrfan Can’da Trabzon’a götürülmedi. Öte yandan takımın oyunu nedeniyle son haftalarda eleştirilerin odağı olan Erol Bulut’un bu maçta alınacak mağlubiyetle birlikte takımdan ayrılması gündeme gelebilir.
Hüseyin Avni Aker Stadı’nda saat 19:00’da ilk düdüğün çalacağı karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır olacak. İki takım arasındaki son 10 maçta Trabzonspor’un 6 galibiyeti bulunurken, Fenerbahçe’nin sadece 1 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise berabere sonuçlanmış.