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TRT Spor Stadyum yorumcu Tümer Metin neden yok?

Geçtiğimiz günlerde TRT Spor ekranlarında yayınlanan Stadyum programında Beşiktaş'a eleştirileri nedeni ile gündemde olan Tümer Metin'in Stadyum programının son bölümüne katılmaması dikkat çekti. Pek çok futbol sever, TRT Spor Stadyum yorumcusu Tümer Metin neden yok? sorusunu araştırmaya başladı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 22:01
TRT Spor Stadyum yorumcu Tümer Metin neden yok?
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TRT Spor ekranlarında sunuculuğunu Ersin Düzen’in yaptığı ve yorumcuları Tümer Metin ve Ali Gültiken olan Stadyum programının son bölümünde yorumcu Tümer Metin’in programda olmaması dikkat çekti. Pek çok Stadyum hayranı Tümer Metin neden yok sorusunu araştırmaya başladı.

Tümer Metin, Stadyum programında neden yok?

Eski futbolcu şu an da spor yorumcusu olan Tümer Metin’in TRT Spor ekranlarında yayınlanan Stadyum programı son bölümünde olmaması dikkat çekti. Beşiktaş’ın oyuncusu Necip Uysal ve Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ı eleştiren ve eleştirileri sonrasında Beşiktaş yönetimi ve taraftarlar tarafından ciddi eleştirilere maruz kalan Tümer Metin’in son bölümde olmaması dikkat çekti.

Beşiktaş’ın ligde oynadığı Sivasspor maçında 3-1 galip olması sonrasında programa katılmayan Tümer Metin’in yerinde futbol topu olması da merak edildi. Stadyum ve TRT Spor yöneticileri tarafından Tümer Metin’in neden programa katılmadığı ile ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Tümer Metin kimdir?

14 Ekim 1974 tarihinde Zonguldak’ta dünyaya gelen Tümer Metin eski orta saha oyuncusudur. Zonguldakspor’un altyapısında yetiştikten sonra 1993 yılında Zonguldak A takımına çıkan Tümer metin gösterdiği performanslar sonrasında Samsunspor’a transfer olmuştur. Samsunspor’a daha sonra katılan İlhan Mansız ile hücum hattında harikalar yaratan Tümer Metin 2001 - 2002 tarihinde İlhan Mansız ile birlikte Beşiktaş’a transfer olmuştur. Beşiktaş’ta çok başarılı olamasa da kulübün 100. Yılı olan 2002 – 2003 sezonunda şampiyonluk yaşamıştır.

Aynı sezonda Beşiktaş ile UEFA kupasında çeyrek final yaşayan Tümer Metin, takımın önemli isimlerinden birisi haline gelmiştir. Beşiktaş taraftarları tarafından Tümgeneral Tümer olarak adlandırılan oyuncu düşen performansı sonrasında Beşiktaş Çarşı taraftar grubu ile kavga etmiş kavgalar sonucunda da 2007 sezonunda Fenerbahçe’ye gönderilmiştir.

2007 sezonunda Fenerbahçe’nin şampiyonluğunda büyük rol oynayan Tümer Metin 2008 – 2009 sezonunda askerlik sorunları nedeni ile Yunanistan’ın Larissa takımına kiralanmıştır. Askerlikte yaş yasasının çıkması ile birlikte 2009 – 2010 sezonunda Türkiye’ye gelen Metin ara transfer döneminde Larissa’ya transfer olmuştur.

2011 – 2012 sezonunda Yunanistan’ın Kerkyra takımına transfer olan Tümer Metin 10 Aralık 2011’de emekliye ayrılmıştır.

Milli formayı 34 defa terleten eski orta saha oyuncusu, 2 kez Türkiye A2, 32 kez de A Milli formayı giymiştir.

Çıktığı maçlarda büyük başarılar elde eden ve 2002 dünya kupasında gösterdiği performans ile Avrupalı kulüplerin dikkatini çekmiştir. Euro 2008 kadrosunda olmasına rağmen maça çıkmayan Tümer Metin Yunanistan’da futbolu bıraktıktan sonra Türkiye’de spor kanallarında yorumculuğa başlamıştır.



Son Güncelleme: 28.12.2020 22:01
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Anahtar Kelimeler:
TRT SporStadyumTümer MetinNeden Yok
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