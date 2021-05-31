TRT Spor kanalında yayınlanan Teknik Analiz programı Türkiye ve Avrupa futbolunu izleyici ile buluşturuyor!

TRT Spor ekranlarında yer alan Teknik Analiz programı günden güne sevilerek izlenmeye devam ediyor. Türkiye’de pek çok futbolseverler programı takip ederken kanal sayesinde spor gündemine ulaşmaktadır. Türkiye ve Avrupa futbolundan da pek çok maçı izleyiciyle buluştururken aynı zamanda en popüler programları arasında ise Teknik Analiz, Spor Merkezi ve 7 Metre yer alıyor.

TRT Spor canlı izle seçeneği ile kanalın yayınlarına göz atabilir ve istediğiniz maçları kolaylıkla izleyebilirsiniz. Farklı bir takımı izlemek için ayrıca maç izle kısmından dilediğiniz maçları kolayca izleyebilirsiniz.

Canlı.co TRT Spor ile uzun süredir hizmet verirken Türkiye’nin bir devlet kanalına bağlı olması da içeriklerinin özenli bir şekilde hazırlandığını göstermektedir. TRT Spor kanalını izlemek için siteye giriş sağlamanız yeterli olacaktır. Siteye ayrıca bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonunuzdan giriş yapabilirsiniz. Ücretsiz şekilde giriş sağladığınızda bütün imkanlardan faydalanabilirsiniz. TRT Spor kanalını HD şekilde izlemek için canlı.co sitesi üzerinden kolaylıkla takip edebilirsiniz. Ayrıca Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında 11 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek olan Türkiye – İtalya maçını da TRT Spor kanalından takip edebilirsiniz.





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