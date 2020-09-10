TRT Spor 10 Eylül 2020 Perşembe yayın akışını açıkladı

Süper Lig’in başlamasına az bir süre kala spor yayınlarına ilgi artmaya başladı. Futbol severler pandemi nedeniyle uzun süre müsabakalardan ayrı kalmıştı. Süper Lig ve diğer liglerin başlamasına az bir süre kalması ve transfer sezonun açılması spor kanallarının da yayınlarını arttırmasına neden oldu.
Ülkemizde yayın yapan spor kanalları arasında en önemlilerden biri de TRT Spor olurken, sporseverler TRT Spor’un yayın akışını araştırmaya başladı.
10 Eylül 2020 yayın akışı
01:05 Spor Artı
01:30 Gündem Futbol
02:00 Futbol Aklı
03:30 İleri Üçlü
04:00 Spor Artı
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 Gündem Futbol
05:55 Efsanelerin İzinde
06:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Lig Hatırası
09:50 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Transfer Günlüğü
18:00 Spor Merkezi
20:00 Gündem Futbol
22:00 Spor Akşamı
23:05 Futbol Aklı
23:05 İleri Üçlü