TRT Spor 10 Eylül 2020 Perşembe yayın akışını açıkladı

Süper Lig’in başlamasına az bir süre kala spor yayınlarına ilgi artmaya başladı. Futbol severler pandemi nedeniyle uzun süre müsabakalardan ayrı kalmıştı. Süper Lig ve diğer liglerin başlamasına az bir süre kalması ve transfer sezonun açılması spor kanallarının da yayınlarını arttırmasına neden oldu.

Ülkemizde yayın yapan spor kanalları arasında en önemlilerden biri de TRT Spor olurken, sporseverler TRT Spor’un yayın akışını araştırmaya başladı.

10 Eylül 2020 yayın akışı

01:05 Spor Artı

01:30 Gündem Futbol

02:00 Futbol Aklı

03:30 İleri Üçlü

04:00 Spor Artı

04:55 Takvim Yaprakları

05:00 Gündem Futbol

05:55 Efsanelerin İzinde

06:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Lig Hatırası

09:15 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler

09:50 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Transfer Günlüğü

18:00 Spor Merkezi

20:00 Gündem Futbol

22:00 Spor Akşamı

23:05 Futbol Aklı

23:05 İleri Üçlü