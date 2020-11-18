TRT 1 Macaristan Türkiye maçı canlı yayın şifresiz izle

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son müsabakasında deplasmanda Macaristan ile oynayacak.
Ivan Kruzliak’ın düdük çalacağı müsabakada karşılaşmanın dördüncü hakemi Filip Glova olacak.
Son maç öncesinde Rusya 8 puan ve averajla lider konumda olurken, aynı puana sahip Macaristan ikinci sırada yer alıyor. Türkiye 6 puanla üçüncü sırada yer alırken, Sırbistan ise 3 puanla son srırada.
Milli Takım’ın Macaristan’ı mağlup edip Rusya’nın Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirip A Ligi’ne yükselme şansı doğabilir.
Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle Macaristan maçında forma giyemeyecek. Cezası sona eren Burak Yılmaz ise maçta forma giyme şansına sahip olacak.
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Son Güncelleme: 18.11.2020 21:43