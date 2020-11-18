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TRT 1 Macaristan Türkiye maçı canlı yayın şifresiz izle

Ay yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi 3. grup son maçında Macaristan ile oynayacak. 22.45'te başlayacak maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

18 Kasım 2020 Çarşamba 21:43
TRT 1 Macaristan Türkiye maçı canlı yayın şifresiz izle
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A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son müsabakasında deplasmanda Macaristan ile oynayacak.

Ivan Kruzliak’ın düdük çalacağı müsabakada karşılaşmanın dördüncü hakemi Filip Glova olacak.


Grubun diğer maçında Sırbistan evinde Rusya ile oynayacak.

Son maç öncesinde Rusya 8 puan ve averajla lider konumda olurken, aynı puana sahip Macaristan ikinci sırada yer alıyor. Türkiye 6 puanla üçüncü sırada yer alırken, Sırbistan ise 3 puanla son srırada.

Milli Takım’ın Macaristan’ı mağlup edip Rusya’nın Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirip A Ligi’ne yükselme şansı doğabilir.

Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle Macaristan maçında forma giyemeyecek. Cezası sona eren Burak Yılmaz ise maçta forma giyme şansına sahip olacak.

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Son Güncelleme: 18.11.2020 21:43
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